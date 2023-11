A- A+

Comemoração VASTO celebra dois anos com lançamentos e novidades no cardápio O Recife foi a primeira cidade do Nordeste a receber um restaurante da marca, que faz parte da Rede Coco Bambu

Boa comida e ambiente cosmopolita inspirado em Nova York são algumas das características do restaurante VASTO, que está completando dois anos de operação no Recife. A capital pernambucana foi a primeira cidade do Nordeste a receber um restaurante da marca, que fica no Shopping Recife e faz parte da Rede Coco Bambu, e segue em processo de expansão, com novidades no menu da unidade Recife.

Para celebrar o aniversário, o local lança, em breve, o vinho italiano VASTO e já incrementa o seu cardápio com o Steak au poivre; Nachos; Gambas al ajillo e Cheesecake Basco. Mas para quem gosta do menu do local, o espaço vai continuar oferecendo pratos de carnes com cortes de raças britânicas, saladas incrementadas, entradinhas para compartilhar, opções de sushis especiais para os amantes da culinária japonesa, além de frutos do mar.

"O VASTO é o lugar certo para quem busca uma opção sofisticada para uma ocasião especial, assim como também é o lugar ideal para quem apenas quer comer bem num determinado momento do dia, indo desde entradinhas, a opções orientais, massas e os melhores cortes de carne”, explica Eduardo Medeiros, sócio da marca.

Na viagem pelo mundo do VASTO, os clientes contam com cortes de carnes premium, Pulled Pork, MacCheese, cheesecake de oreo e famosos cheeseburger (EUA); sushis e sashimis (Japão); steak au poivre, camembert a milanesa, tarte tatin (França); Espaguete com frutos do Mar, Ravioli Verde com polpetone, Tiramisù (Itália); Gambas al ajillo, Cheesecake Basco (Espanha); Carpaccio dos Mares (Mediterrâneo); Panqueca de doce de leite (Argentina); Bacalhau à Lagareiro (Portugal) e Nachos (México).

O menu executivo da casa, nos almoços de segunda a sexta, contempla entrada, prato principal e sobremesa, a partir de R$ 53. E para o jantar, às terças, o Vinho VASTO Branco, Rosé e Tinto estão liberados das 20h às 22h, mediante consumo de menu específico do VASTO. Além disso, de domingo a quinta, há opções de combos de sushis e sashimis, a partir de R$ 109. Diariamente, das 17h às 20h, o Happy Hour garante Chopp IPA, Aperol Spirit, Gin Tônica e petiscos selecionados com descontos.

Os clientes ainda contam com vinho tinto Reserva Coco Bambu ou Vasto grátis, na aquisição de cortes de Wagyu, e promoção dos vinhos CB e Vasto, por R$ 79,90, (exceto vinhos reserva), de segunda a quarta-feira.

O nome VASTO é uma homenagem à cidade italiana originária da família da fundadora e chefe-executiva Daniela Barreira. Inaugurado no quarto trimestre de 2021, com capacidade para 150 pessoas, no coração de Boa Viagem, no Shopping Recife, o restaurante VASTO apresenta arquitetura inspirada em tradicionais restaurantes nova-iorquinos, com ambientes intimistas, em que a pedra, a madeira e o dourado são elementos de referência no projeto.

Sendo um empreendimento da Rede Coco Bambu, o VASTO Recife faz parte de um arrojado plano de expansão, já estando presente em várias capitais do País, como São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Teresina.

