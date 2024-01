A- A+

Vasto Recife faz a Terça do Vinho, com menu especial e vinho por conta da casa; saiba mais Carta enológica oferece rótulos da casa produzidos na Itália

Ao que parece, as terças-feiras são a nova sexta. Pelo menos no restaurante Vasto, localizado dentro do Shopping Recife, na Zona Sul da Capital pernambucana.

É que a casa está com o Wine Dinner, sempre às terças, oferecendo menu com pratos específicos, que ao serem pedidos dão direito ao cliente de beber à vontade os vinhos que levam o nome da casa.

Produzidos na região na região de Abruzzo (Itália), os rótulos que levam o nome do restaurante são tinto, branco e rosé e, obviamente, se difereciam nos cortes das uvas.

Pratos + vinho

Para degustar à vontade os três vinhos Vasto, o cliente deve escolher um dos pratos pré-selecionados pelo restaurante, são eles: salmão no broiller (salmão grelhado no broiller, com brócolis, couve-flor no vapor, tomates cereja rama e molho do chef) a R$ 109; ou pescada amarela fumegante (pescada amarela preparada no broiller ao molho escalivada, mais arroz branco e batata chips) a R$ 109. Há ainda opção de atum selado (coberto com molho à base de damasco e acompanhado de coleslaw) a R$ 109.

Para os fãs de crustáceo, a dica no Wine Dinner é o camarão pistola - camarões tipo rosa GG pistola, servidos com cauda e cabeça, aomolho provençal, e acompanhados de risoto de limão siciliano (R$ 199).



O tradicional bacalhau à lagareiro também consta do cardápio da terça-feira com direito a vinho da casa, e vem guarnecido com minibatatas e ervilhas tortas ao vapor (R$ 159). A seleção do Wine Dinner segue com steak au poivre, steak Vasto, ribeye (filé de costela), wagyu striploin e filé mignon.

O Vasto Rosato leva corte de sangiovese e negroamaro, tem 11,5% de álcool, enquanto o Vasto Rosso é feito com sangiovese, nero d’avola e merlot, e tem 12% de álcool. Já o Vasto Bianco é um corte com uvas trebbiano, catarrato, chardonnay e outras, com 11,5% de álcool. Nenhum passa por estágio em barrica.



SERVIÇO

Vasto Restaurante

Onde: Shopping Recife, em Boa Viagem, Recife

Informações: (81) 3038-7080

Instagram: @vastorecife





