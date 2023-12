A- A+

Ceia VASTO Restaurante terá menu especial para a noite de Natal Ceia natalina do local, que fica no Shopping Recife, terá cardápio à la carte

O VASTO Restaurante, no Shopping Recife, abre suas portas para receber o público na noite de Natal. Com cardápio à la carte e música ao vivo, a unidade contará com opções exclusivas, como pratos de carnes com cortes de raças britânicas, saladas incrementadas, entradinhas para compartilhar, opções de sushis especiais para os amantes da culinária japonesa, além de frutos do mar, buscando entregar o melhor da gastronomia mundial.

No local, o público pode desfrutar de cortes de carnes premium, Pulled Pork, MacCheese, cheesecake de oreo e famosos cheeseburger (EUA); sushis e sashimis (Japão); steak au poivre, camembert a milanesa, tarte tatin (França); Espaguete com frutos do Mar, Ravioli Verde com polpetone, Tiramisù (Itália); Gambas al ajillo, Cheesecake Basco (Espanha); Carpaccio dos Mares (Mediterrâneo); Panqueca de doce de leite (Argentina); Bacalhau à Lagareiro (Portugal) e Nachos (México).

As reservas para a ceia natalina no VASTO podem ser feitas através do telefone (81) 30387080.

