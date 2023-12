Veja as 11 melhores cervejas de 2023, escolhidas por quem degustou nada menos que 879 em um ano

A- A+

Reconheço uma boa cerveja quando provo uma. Os paladares e as preferências pessoais variam, mas na maioria das vezes — não importa onde você esteja, com quem esteja ou em que recipiente esteja bebendo — a boa cerveja encontra uma maneira de brilhar.

Nunca encontramos cerveja no vácuo. Muitas vezes chamada de bebida funcional, normalmente tem menos álcool do que vinho ou destilados, o que permite que se adapte melhor à vida diária. Em vez de ser o foco de uma sessão de bebidas, a cerveja costuma ser apenas um elemento de um momento maior.

É sobre as imagens, sons e emoções que o cercam enquanto você bebe — e as memórias daqueles sentimentos que o sabor e o cheiro de uma bebida específica costumam evocar.

Pode ser uma garrafa de cerveja preta envelhecida, compartilhada com os amigos mais próximos ou uma IPA — um tipo de cerveja de lúpulo — praticamente derramada do tanque de uma cervejaria. Às vezes, é apenas uma lata gelada de cerveja americana clara na sua varanda depois de um longo dia de trabalho no quintal. O contexto conta.

No ano passado, provei exatamente 879 cervejas em três continentes. As melhores foram todas nos Estados Unidos. E uma alemã dessa lista eu encontrei em Las Vegas. Essas 11 cervejas abaixo são boas o suficiente por si só para entrar em qualquer lista das melhores de fim de ano. Mas onde eu estava quando as bebi as tornou ainda melhores.





1- "Foeder Lagered Karluv 13°", de Schilling Beer, em Littleton, New Hampshire

A verdadeira virtude de beber em uma cervejaria é estar rodeado de pessoas que conhecem e se preocupam com o produto. Os membros da equipe – às vezes os próprios cervejeiros – podem ser acessados para responder perguntas, explicar seu processo, orientar você pela lista de torneiras e compartilhar a história da cervejaria.

Essa cerveja é uma dark lager 5,3% ABV. No Schilling você tem o bônus adicional de beber uma cerveja preta espumosa, envelhecida em carvalho, estilo tcheco, pão e ervas, em uma cervejaria rústica com estrutura de madeira situada nas majestosas Montanhas Brancas e com vista para o caudaloso Rio Ammonoosuc.

2- "Illumination Serenity", de Fidens Brewing Co., em Albany, Nova York

Este ano, tive a oportunidade de explorar cenários de cervejas artesanais no Peru, Itália e Grécia. Atenas parecia estar em pleno andamento da mania de IPA, que atraiu americanos fanáticos como eu (quase certamente intencionalmente). Provei muitas boas IPAs gregas. Mas foi em uma loja de garrafas chamada Tales of Ales, perto do Mercado Municipal Central de Varvakios, que vi uma lata deste Fidens Double IPA, vinda do interior do estado de Nova York.

Essa é uma Double new England IPA, 8,2% ABV. A pequena cervejaria nos arredores de Albany é um dos poucos lugares onde as pessoas ainda fazem fila para ver lançamentos. Aproveitei a oportunidade para comprar uma lata de 473 ml sem nem perceber que estava pagando € 20 (R$ 106) por aquele líquido.

Levei-a para a hospedagem do Airbnb, subi até o terraço da cobertura e bebi enquanto minha esposa, meu irmão e eu olhávamos para a Acrópole, iluminada pelo pôr do sol grego. Eu diria que foi uma experiência que valeu cada centavo.

3- “Dark Lager”, de Sacred Profane Brewing, em Biddeford, Maine

Às vezes, as experiências de bebida mais memoráveis acontecem em casa. Ver um jogo de futebol na TV sem uma lata de cerveja na mão é como pescar sem cerveja. Simplesmente não dá.

E embora eu adore uma boa cerveja americana clara, como Busch Light ou Stag, às vezes quero um pouco mais de sabor. O tempo tinha começado a ficar bom no final do verão, quando liguei minha churrasqueira, coloquei um pouco de salsicha e abri uma lata desta cerveja do Maine incrivelmente simples, esfumaçada, encorpada. É uma Czech-style dark lager 4% ABV..

4- "Black Trumpet Beire De Mars", de MidwestScratch Brewing, em Ava, Illinois

Vamos até a fonte — e depois há uma visita à Scratch Brewing Southern Illinois que foi indicada a dois prêmios James Beard por suas cervejas forrageadas exclusivas. Como feita a partir de plantas, ervas, frutas, nozes, raízes e até folhas encontradas e colhidas em uma propriedade isolada e arborizada, essa cerveja é uma Farmhouse Ale, 6,9% ABV.

Você pode sentar do lado de fora e avistar as flores roxas dos pés de maracujá selvagem e talvez ir em busca dos cogumelos pretos que são a base desta cerveja rica e maltada. A experiência redefine a produção em vidro.

5- "Church Salad", de Pulpit Rock Brewing Co., em Decorah, Iowa

A pequena Decorah pode produzir mais litros de cerveja artesanal de qualidade per capita do que qualquer outro lugar do mundo. A pitoresca cidade universitária com menos de oito mil residentes é famosa pela fabricante de fantásticas cervejas.

Mas a joia escondida é apenas uma caminhada tranquila pelo Upper Iowa River. Pulpit Rock está muito acima em quase tudo, como nas lagers e IPAs turvas. Você não pode perder o azedinho desta Sour, 7% ABV, que é uma ode ao paladar. É comida reconfortante em lata.

6- "P3 Doppelbock", de Phase Three Brewing, em Lake Zurich, Illinois

Sou um turista ávido por cerveja e visitar locais de cerveja é uma grande parte do meu trabalho. Mas, como a maioria das pessoas, consumo a maior parte da minha cerveja em casa. Isso não significa que todas essas experiências simplesmente se confundam.

Em fevereiro, por exemplo, tivemos uma pausa no inverno, quando ficou “quente” o suficiente para sair, acender a fogueira e sentar sob as estrelas. Não era exatamente o clima da Oktoberfest, mas esta Doppelbock de estilo alemão dos arredores de Chicago oferecia uma mistura perfeita de inverno e outono com uma base de malte escuro, uma riqueza tostada de 8,2% ABV.

7- "Keeping It Teal", de SouthSnafu Brewing, em North Charleston, Carolina do Sul

Um algodão doce azedo? Curvei um lábio e levantei uma sobrancelha; segui em frente e pedi outra coisa. Snafu é famosa por seus sabores e havia muitas opções mais atraentes. Eu estava em Charleston, na Carolina do Sul, para uma conferência de trabalho e consegui tirar um tempo com Justin, um amigo da faculdade. Nós nos reunimos como se tivéssemos nos visto muito mais do que algumas vezes em 20 anos.

Relembramos, ficamos sabendo das novidades de nossas respectivas famílias e aos poucos, quase inconscientemente, conversamos sobre aquela cerveja de algodão doce. Intrigados, desafiamos um ao outro a experimentar. E foi incrível: uma mistura agridoce (mas não muito azeda) de algodão doce e framboesa azul, suavizada com leite doce. É uma Fruited Sour, 5% ABV. Uma nova aventura gratificante com um velho amigo.

8- "Lightning Drops", de Resident Culture Brewing, em Charlotte, Carolina do Norte

Quase todo mês de outubro, nos últimos 13 anos, alguns amigos escritores e eu nos reunimos em um local rústico e remoto do sul da Geórgia para compartilhar histórias de guerra e conversar sobre o ofício. Sei que é um exemplo muito específico, mas a maioria de nós participa de retiros de trabalho ou conferências e convenções, e um dia inteiro examinando e repensando seu trabalho e como você o aborda é muitas vezes mais difícil do que o trabalho em si.

Não existe nenhum vínculo como aquele formado por colegas que participaram de um autoexame. E não há melhor maneira de solidificar essa comunhão e desabafar depois do que tomando uma cerveja. Esta cítrica New England IPA, salteado com Citra, Mosaic e Strata, acertou em cheio para mim. É uma Hazy IPA, 6,5% ABV.

9- "Chilango", de West Cheluna Brewing, em Aurora, Colorado

Um festival de cerveja não é apenas um ótimo lugar para experimentar novos sabores da bebida, é também o cenário perfeito para conhecer outros entusiastas e até mesmo cervejeiros que podem direcioná-lo para novas experiências cervejeiras.

No Great American Beer Festival deste ano, conheci Javier Perez, coproprietário da Cheluna Brewing. Ele não estava servindo nada ali, mas me indicou sua cervejaria de inspiração latina. Parei no dia seguinte a caminho do aeroporto e descobri esta cerveja de manga e trigo refrescante com um toque especial no final. É uma Hefeweizen, 5% ABV. Foi tão bom quanto qualquer coisa que experimentei no festival.

10- "Fundamental Observation", de Bottle Logic Brewing, em Anaheim, Califórnia

Muitas cervejas vêm em garrafas de 750 mililitros. Mas as com níveis de álcool que ultrapassam os 10% são um problema até mesmo para alguns dos meus amigos mais resistentes. É aí que entra a partilha da garrafa. É essencialmente um mini festival de cerveja mais intimista, no qual alguns conhecidos ou um grupo de membros do clube da cervejaria se reúnem.

Afinal estamos falando de uma Barrel-age Imperial Vanilla Stout de 13% ABV. Cada pessoa traz uma ou duas garrafas do seu estoque. Em seguida, você abre alguns e os distribui enquanto conversa sobre negócios e compartilha experiências.

11- "Aventinus Cuvée Barrique", de Europ Schneider Weisse, G. Schneider & Sohn, de Kelheim, Bavária (Alemanha)

Las Vegas, nos EUA, pode ser o lugar mais fácil do planeta para se tomar uma bebida. Mas as chances de encontrar uma boa cerveja na Sin City são bastante altas. Existem algumas cervejarias fantásticas (incluindo a Able Baker e Beer Zombies ), mas sua melhor aposta é a Silver Stamp, no centro da cidade.

O interior parece um porão dos anos 1970 com teto falso, paredes com painéis de madeira e mosaicos de latas de cerveja vintage. Em outras palavras, parece que estamos em casa. As verdadeiras boas-vindas vêm dos proprietários, que fazem a curadoria de uma impressionante lista de cervejas de todo o mundo.

Eles amorosamente e pacientemente me guiaram para experimentar essa Weizenbock única, de 9,5% ABV, que foi envelhecida em barris de vinho e misturada com cuvée para uma bebida rica e levemente azeda. Veio diretamente da Alemanha. Num bar de cerveja, um bom distribuidor faz toda a diferença.

