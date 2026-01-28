A- A+

cookie Veja dicas de chef profissional para a receita de cookies não desandar Biscoito assa em tempo muito rápido e muda de consistência de acordo com as proporções e tipos de ingredientes

Toda receita, por mais simples que seja, tem seus 'segredinhos' para não desandar. Não seria diferente, portanto, com o tradicional cookie.



Biscoito popularizado a partir dos Estados Unidos, há diversas variações - mais achatados e crocantes, mais rechonchudos e recheados, com gotas de chocolate, etc.

O chef Rafael Fraga, da Prática, empresa de equipamentos para o mercado de restaurantes, orienta sobre o sucesso da receita feita em casa.

“O cookie é um produto rápido de assar, mas extremamente sensível a erros de proporção, temperatura e processo. Muitas vezes, o problema é atribuído ao forno, quando na verdade começa bem antes, ainda na escolha dos ingredientes e na forma de preparo da massa”, explica.

Confira os pontos de atenção da receita desse biscoito caseiro, para que na sua próxima fornada não haja erro.

1 - A gordura

A escolha entre manteiga ou margarina interfere diretamente na textura do cookie. Em excesso, a gordura faz o biscoito se espalhar demais, ficando fino, ressecado nas bordas e com aspecto oleoso.



Em pouca quantidade, o efeito é o oposto, cookies altos e com textura de bolo. Outro ponto crucial é a temperatura ideal, em torno de 18 °C, quando a gordura não está nem sólida nem mole demais, garantindo estabilidade à massa e melhor incorporação dos ingredientes.

2 - Equilíbrio nos açúcares

O açúcar cristal é responsável pela crocância, enquanto o demerara contribui para uma textura mais macia. Ajustar essas proporções permite personalizar o produto conforme desejar. Para cookies mais suaves, a redução do açúcar é uma estratégia eficiente.

3 - O tipo do chocolate

Chocolate certo evita cookies enjoativos: chocolates com excesso de gordura podem comprometer o resultado final, deixando o cookie oleoso após o forno.



A recomendação é optar por chocolates com maior teor de cacau e menos gordura. Já nas versões com chocolate em pó ou achocolatado, é fundamental revisar o nível de açúcar da receita. O uso de cacau em pó puro ajuda a equilibrar sabor, aroma e custo, sem alterar a estrutura da massa.

4 - Bicarbonato ou fermento: receitas que utilizam bicarbonato de sódio tendem a gerar cookies mais espalhados e crocantes, enquanto o fermento químico contribui para uma textura mais macia.

5 - Processo bem-feito garante padrão e qualidade: pesagem precisa, descanso da massa sob refrigeração por, no mínimo, uma hora e cuidado para não desenvolver glúten em excesso, são etapas indispensáveis.



Modelar a massa em bolinhas, padronizar o peso e usar papel manteiga ou mantas apropriadas também contribuem para um resultado uniforme.

O forno

Para quem vende, produz em escala ou trabalha profissionalmente com cookies, o forno é um dos principais aliados do resultado final.

Esse tipo de produto exige preaquecimento adequado, controle preciso de temperatura e estabilidade térmica, já que o tempo de cocção é curto, em média 12 minutos. Por isso, fornos profissionais fazem a diferença ao garantir padronização, maior produtividade e resultados mais consistentes.

*Com informações da assessoria de imprensa

