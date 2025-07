Veja dicas de onde comer em Paraty durante a Feira literária Internacional de Paraty; confira

A- A+

Para além dos amantes de literatura, a Feira Literária Internacional de Paraty é um chamariz para turistas conhecerem um dos mais charmosos pedacinhos do litoral do Rio de Janeiro.

Começando amanhã (30), e seguindo até 3 de agosto, a Flip 2025, também é petexto certo para os visitantes explorarem a gastronomia do bucólico centro histórico, torneado por casarios seculares.

Uma da paradas gastrôs mais tradicionais é o restaurante Banana da Terra, da chef Ana Bueno, principal nome do setor de restauração da região.



O casarão que acomoda o restaurante é super charmoso, com meia luz agradável à noite, e serve menu inspirado na culinária caiçara, com toques contemporâneos, priorizando forcedores locais e produtos da terra. Os pescados, mariscos de frutos do mar se destacam e são oriundos da Baía de Paraty.

Boa dicas para explorar a cozinha de Bueno é pedir o crudo de peixe maturado por 30 dias, servido com molho cítrico com mel de abelhas nativas e shoyu, gergelim torrado, conserva de mostarda em grãos e alga nori (R$ 72), além do famoso peixe com banana, preparado com lombo de peixe maturado na casa e cozido em molho com especiarias da Mata Atlântica, servido com purê de banana e telha de pirão (R$ 165).



Peixe com banana do restaurante Banana da Terra (Foto: Fotos Incríveis/Divulgação)

Em uma das esquinas mais movimentadas do centrinho de Paraty, entre as ruas da Lapa e do Comércio, o Café Paraty, também de Ana Bueno, é boa opção para quem busca comidinhas descomplicadas: saladas, sanduíches, opções veganas.

O polvo à vinagrete, servido com pão de tabuleiro (R$ 48), o filé de peixe empanado na manteiga com camarão, servido com palmito, alcaparras na manteiga com alho e ervas sobre purê de batata (R$75), e o creme de queijo e goiabada cremosa (R$ 35) são dicas.



Filho mais novo

Restaurante mais recente da chef Ana Bueno, inaugurado em 2024, o Paratiana aproxima as raízes da chef, natural do Vale do Paraíba, das roças caiçaras.

Destaque para o torresmo de barriga com limão-cravo, o bolinho caipira de São José, feito com farinha de milho e recheio de carne moída e a carne de porco na lata, servida com feijão tropeiro, couve e banana à milanesa.

Torresmo Barrinha da Casa Paratiana (Foto: Fotos Incríveis/Divulgação)

Sobre Ana Bueno

Ana Bueno é uma das grandes agitadoras culturais de Paraty. Formada pela Le Cordon Beleu Paris, com especializações na Escola Laurent Suaudeau, em São Paulo, e no ICIF, na Itália, a chef inaugurou o Banana da Terra há 31 anos e é a principal referência da gastronomia da cidade no litoral do Rio de Janeiro.



Junto ao marido, Casé, também mantém o Alambique Paratiana, que é produtor de cachaça, algumas premiadas, e ponto turístico obrigatório para quem vai por aqueles lados.



Em 2019, participou da primeira edição do programa “Mestre do Sabor”, da Rede Globo.

SERVIÇO

Restaurante Café Paraty

Onde: rua Tenente Francisco Antônio 253, Centro, Paraty, Rio de Janeiro

Funcionamento: de terça a domingo, das 12h às 23h

Informações: @restaurantecafeparaty

Restaurante Banana da Terra

Onde: rua Dr. Samuel Costa, 198, Centro Histórico, Paraty, Rio de Janeiro

Funcionamento: diariamente das 12h às 16h e das 19h à 23h

Informações: @restaurantebananadaterra

Casa Paratiana

Onde: Alambique Paratiana - Estrada da Pedra Branca, km 1, 1100, Zona Rural, Sítio Zé do Hugo, Paraty, Rio de Janeiro

Funcionamento: diariamente, exceto terça-feira, das 12h às 17h

Informações: @casaparatiana

Com informações da assessoria de imprensa

