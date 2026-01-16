A- A+

Geladinho Verão: confira roteiro com as opções de sorveteria no Recife e Região Metropolitana Para refrescar no calor, sorveterias apostam em produções variadas que chamam atenção do público

Em dias de “um sol para cada cabeça”, o sorvete vira sobremesa de lei. Geladinha, a pedida mata a vontade de um doce no meio do dia e ainda refresca as ideias sob tanto calor.

Cremosa, à base de leite (ou não), a receita passeia por sabores de frutas, especiarias e inúmeras versões de chocolate, dando origem a um roteiro para pernambucano nenhum botar defeito. Duvida? Então confira a seleção das principais casas abertas no Recife e na Região Metropolitana.





Borelli

Com 11 anos de história, a rede está presente em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. Tem produção artesanal de gelatos à moda italiana, com destaque para sabores como pistache, doce de leite, gianduia e cioccolato belga.

Endereços: rua Amélia, 470, Graças; Praça de Casa Forte, 472, Casa Forte; Shoppings Recife e RioMar. Instagram: @gelatoborellirecifeshoppings, @gelatoborellirecifecasaforte e @gelatoborellirecifegracas.

Borelli aposta em boa variedade de sabores (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)



Bacio di Latte

Ao todo, a marca conta, normalmente, com mais de 20 sabores na vitrine. Entre eles, os tradicionais Bacio di Latte; Pistacchio; Iogurte de Frutas Vermelhas e Nocciola. A gelateria também possui opções zero lactose, nuts, sem glúten e zero açúcar.

Endereços: Shoppings Recife, Plaza, RioMar e Rua Amélia, 638, Graças. Instagram: @baciodilatte.

Jazzlato

Produção à base de leites vegetais e farinhas de oleaginosas - substituindo o trigo. Possui menu inteiramente plant-based, sem qualquer elemento de origem animal. São 12 opções de sabores, incluindo o especial do mês de janeiro (delícia de abacaxi) e uma especialmente para o calor: sorbet de frutas vermelhas.

Endereço: av. Herculano Bandeira, 513, Boa Viagem. Instagram: @jazzlato.

Dois Tons

Gelatos artesanais, livres de corantes artificiais, conservantes e gorduras hidrogenadas. As receitas são desenvolvidas pela própria equipe da sorveteria, reunindo sabores veganos, zero açúcar, zero lactose, para pets e bebês em introdução alimentar.

Endereço: Praça de Casa Forte, 482, Casa Forte; shoppings Patteo Olinda e RioMar. Instagram: @doistonsgelato.

Degusta

Com foco em paletas e em sorvetes no modelo self service, a marca soma mais de 10 anos com 14 lojas no Recife, Porto de Galinhas, Tamandaré, Caruaru e Pipa, no Rio Grande do Norte.

Informações: degustadeliciasgeladas.com.br. Instagram: @degustadeliciasgeladas.

Sorveteria de Olinda

Sorveteria voltada para os sabores das frutas compradas de produtores locais e de sítios olindense. Há receitas ainda mais incrementadas, como bolo de noiva, caipirinha e nata goiaba. Destaque para os sorvetes de leite com cremes e natas frescas, comprados de produtor de Garanhuns.

Endereço: rua Quinze de Novembro, 189, Varadouro, Olinda. Instagram: @sorveteriadeolinda .

FriSabor

Fundada no Recife em 1957, esse é um nome que todo pernambucano conhece. Os sabores regionais fazem sucesso. Entre eles: cocada, tapioca, bolo de rolo e amendoim crocante. O picolé e o sorvete para pet está entre as novidades, além de produtos específicos para o verão.

Informações: frisabor.com.br. Instagram: @frisabor .

San Paolo

Rede original de Fortaleza, no Ceará, tem mais de 20 sugestões no cardápio, em que uma parte oferece a textura típica de sorbet: mais cristalizada (sem adição de laticínios) e com sabor mais marcante. No geral, a lista inclui produção com açaí, mousse de maracujá, morango e outros.

Informações: sanpaologelato.com.br. Instagram: @sanpaologelato .

