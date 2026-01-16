Verão: confira roteiro com as opções de sorveteria no Recife e Região Metropolitana
Para refrescar no calor, sorveterias apostam em produções variadas que chamam atenção do público
Em dias de “um sol para cada cabeça”, o sorvete vira sobremesa de lei. Geladinha, a pedida mata a vontade de um doce no meio do dia e ainda refresca as ideias sob tanto calor.
Cremosa, à base de leite (ou não), a receita passeia por sabores de frutas, especiarias e inúmeras versões de chocolate, dando origem a um roteiro para pernambucano nenhum botar defeito. Duvida? Então confira a seleção das principais casas abertas no Recife e na Região Metropolitana.
Borelli
Com 11 anos de história, a rede está presente em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. Tem produção artesanal de gelatos à moda italiana, com destaque para sabores como pistache, doce de leite, gianduia e cioccolato belga.
Endereços: rua Amélia, 470, Graças; Praça de Casa Forte, 472, Casa Forte; Shoppings Recife e RioMar. Instagram: @gelatoborellirecifeshoppings, @gelatoborellirecifecasaforte e @gelatoborellirecifegracas.
Bacio di Latte
Ao todo, a marca conta, normalmente, com mais de 20 sabores na vitrine. Entre eles, os tradicionais Bacio di Latte; Pistacchio; Iogurte de Frutas Vermelhas e Nocciola. A gelateria também possui opções zero lactose, nuts, sem glúten e zero açúcar.
Endereços: Shoppings Recife, Plaza, RioMar e Rua Amélia, 638, Graças. Instagram: @baciodilatte.
Jazzlato
Produção à base de leites vegetais e farinhas de oleaginosas - substituindo o trigo. Possui menu inteiramente plant-based, sem qualquer elemento de origem animal. São 12 opções de sabores, incluindo o especial do mês de janeiro (delícia de abacaxi) e uma especialmente para o calor: sorbet de frutas vermelhas.
Endereço: av. Herculano Bandeira, 513, Boa Viagem. Instagram: @jazzlato.
Dois Tons
Gelatos artesanais, livres de corantes artificiais, conservantes e gorduras hidrogenadas. As receitas são desenvolvidas pela própria equipe da sorveteria, reunindo sabores veganos, zero açúcar, zero lactose, para pets e bebês em introdução alimentar.
Endereço: Praça de Casa Forte, 482, Casa Forte; shoppings Patteo Olinda e RioMar. Instagram: @doistonsgelato.
Degusta
Com foco em paletas e em sorvetes no modelo self service, a marca soma mais de 10 anos com 14 lojas no Recife, Porto de Galinhas, Tamandaré, Caruaru e Pipa, no Rio Grande do Norte.
Informações: degustadeliciasgeladas.com.br. Instagram: @degustadeliciasgeladas.
Sorveteria de Olinda
Sorveteria voltada para os sabores das frutas compradas de produtores locais e de sítios olindense. Há receitas ainda mais incrementadas, como bolo de noiva, caipirinha e nata goiaba. Destaque para os sorvetes de leite com cremes e natas frescas, comprados de produtor de Garanhuns.
Endereço: rua Quinze de Novembro, 189, Varadouro, Olinda. Instagram: @sorveteriadeolinda .
FriSabor
Fundada no Recife em 1957, esse é um nome que todo pernambucano conhece. Os sabores regionais fazem sucesso. Entre eles: cocada, tapioca, bolo de rolo e amendoim crocante. O picolé e o sorvete para pet está entre as novidades, além de produtos específicos para o verão.
Informações: frisabor.com.br. Instagram: @frisabor .
San Paolo
Rede original de Fortaleza, no Ceará, tem mais de 20 sugestões no cardápio, em que uma parte oferece a textura típica de sorbet: mais cristalizada (sem adição de laticínios) e com sabor mais marcante. No geral, a lista inclui produção com açaí, mousse de maracujá, morango e outros.
Informações: sanpaologelato.com.br. Instagram: @sanpaologelato .