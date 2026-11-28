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BUENOS AIRES (AR) - Uma das melhores coisas para fazer em Buenos Aires, Argentina, é, sem dúvida alguma, explorar a boa gastronomia local.



A capital portenha vive um momento de ouro no setor de restauração, no tocante à qualidade, e detém alguns dos melhores restaurantes da América do Sul.



Entre eles, o Niño Gordo, dos sócios Germán Sitz e Pedro Peña, fundadores do Grupo Thames, que inclui ainda o La Carniceria, Chori, Paquito, Juan Pedro Caballero, José el Carnicero e Los Jardines de las Barquín, a maioria deles na rua que dá nome ao grupo e que se transformou em um importante ativo turístico da região.



Existe uma rua Thames antes da atuação do grupo, e outra, depois dos seus restaurantes: mais vibrante e contemporânea.



Katsu sando é um dos hits do Niño Gordo. Fotos: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

E é lá onde se faz o mais famoso sanduíche katsu sando da Argentina inteira: com carne de boi empanada, brioche na chapa e maionese com shoyu e wasabi. É um dos hits do restaurante e sempre, sempre vem no ponto suculento.



Comida e diversão

Pelo "conjunto da obra", o Niño Gordo é a marca do Thames que, naturalmente, atrai mais atenção dos visitantes que vão a Buenos Aires. Inaugurado em 2017, o restaurante nasceu a partir de um branding funny e cool.



É basicamente um izakaya portenho, ou uma parrilla asiática, como muitos se referem. É antes de tudo um lugar para comer bem e se divertir.



Mais de 100 luminárias de papel de arroz vermelho dão o tom teatral que rende tantas fotos em rede social e alguns muitos bonecos asiáticos espalhados no balcão tornam a experiência algo único na cidade. Entrar no Niño é quase como se transportar para outro universo.



A dupla Sitz-Peña verdadeiramente consegue criar uma experiência espacial imersiva, que se conecta diretamente com a sua ótima comida - o menu enxuto tem pinceladas de Japão, Tailândia, Coreia, Vietnã. Mas se as referências criativas são precominantemente asiáticas, os insumos são locais.



Pedidas fora do óbvio no Niño Gordo: arroz frito e okonomiyaki. Fotos: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

Para comer

O famosérrimo katsu sando tem um concorrente à altura: o tataki bovino com wasabi, shari e shiso. É um dos pratos mais fotogênicos e pode fazer as honras como entradinha para dividir ou ir como prato único, se você tiver beliscado algo antes. O arroz frito picante é um dos preferidos da jornalista que vos escreve.



O arroz quente vem misturadinho com panceta, camarão, lagostim, lula, edamame, nirá e ovo frito. Frango Pequim, ojo de bife, noodles e dumplings (com versão vegetariana) complementam o menu desse restaurante que nos recebe com um boneco inflável gigante, em formato de bebê, instalado em sua fachada.



Germán Sitz é sócio e chef de cozinha do Niño Gordo. Fotos: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

E que vem angariando reconhecimento internacional de todas as formas. Em 2025, levou o 21º lugar no Latin America's 50 Best Restaurants, também é restaurante recomendado pelo Guia Michelin e pelo JRE-Jeunes Restaurateurs.



Valendo mais duas dicas: peça o drinque delicinha Takechi Kitano, com gin, lichia, limão e vinho tinto; e faça reserva em um lugar no balcão - é nele onde o espírito do Niño Gordo se mostra em 100%.





Boneco inflável é um dos símbolos do restaurante. Fotos: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

*A jornalista viajou a convite do Grupo Thames através da Majo Loss Comunicação

SERVIÇO

Niño Gordo

Onde: Rua Thames, 1810, Palermo, Buenos Aires (Argentina)

Reservas no Meitre

Instagram: @xniniogordox



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