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Cardápio Vicalli, em Boa Viagem, lança menu de almoço ao preço fixo de R$ 69 chamado Menu Experience traz opções como tilápia e sobrecoxa entre os pratos principais

O Vicalli, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passa por algumas intervenções gastrôs que prometem chamar a atenção do público.

À frente das mudanças está a sócia do lugar Polyana Irineu, que agora divide a gestão com o posto de chef de cozinha. Isso por conta do curso de Gastronomia, que vem ampliando seu olhar para as novidades que pretende implantar ao longo dos próximos meses.

A primeira aposta já é o chamado Menu Experience, que oferece sugestões de entrada, principal e sobremesa ao valor fixo de R$ 69, no almoço de segunda a sexta-feira. Para começar, mix de folhas com tomate confit, parmesão, croutons de grão-de-bico e molho de mostarda e mel. A segunda sugestão é o antepasti de berinjela, alho confitado e torradas.

Três pratos estão na lista de principais: rigatoni de cogumelos ao molho funghi com shimeji e shiitake; risoto com carne de sol, creme de nata, coentro e pipoca de feijão verde; balotine recheada com ricota e bacon, mais purê de batata e beterraba e chips de batata-doce; e tilápia com hummus, espaguete de legumes e molho de laranja e gengibre.

Para finalizar, as sobremesas são pudim de leite com toque de baunilha; brigadeiro de chocolate; e espresso italiano. A ideia é renovar as opções a cada dois meses.

Para as demais nvoidades, a chef destaca que fará adaptações aos poucos. Clássicos da casa, por exemplo, bastante procurados pelo público, devem permanecer inalterados.

Mudanças na produção, com detalhes em ficha técnica, e novas execuções já ganham espaço na cozinha e prometem entrar em breve no salão. A inspiração de Poly tem sido revisitar a história de sua família, que é do interior de Pernambuco, para trabalhar uma cozinha com referências italianas e regionais do nosso estado.

Serviço:

Vicalli

Endereço: Rua Maria Carolina, 574, Boa Viagem, Recife-PE

Instagram: @vicallibr

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