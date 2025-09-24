A- A+

FERNANDO DE NORONHA Vila Marê, no centro histórico da ilha, é novidade gastrô em Fernando de Noronha Novo espaço oferece burger, gelatos, pizzas artesanais e cafeteria

Das últimas novidades na cobiçada Fernando de Noronha, litoral de Pernambuco, é a inauguração do complexo gastronômico Vila Marê, no centro histórico da ilha.



A proposta do empreendimento é oferecer em um só lugar opções variadas para atender um público amplo, formado maciçamente por turistas. A Vila Marê fica ao lado do Palácio São Miguel.

Em um só lugar: pizza, itens de cafeteria, burger. A Vila Marê fica em Fernando de Noronha. Foto: Menu Studio/Divulgação

As marcas

da Vila Marê

Disponibilizando uma área comum com mesinnhas e cadeiras, a Vila Marê acomoda quatro marcas: Tuba Burger - hambúrguer artesanal, feito na parrilla e 100% customizável; Armazém Pizzas e Massas - oferece massass frescas e pizzas preparadas com fermentação longa e natural, assadas em forno a lenha sob demanda; Calma Café - dispõe de café da manhã a carta de cafés especiais, drinques com café, lanches rápidos, doces, salgados e empanadas; e Gelato Paradiso - a marca já é uma velha conhecida na ilha, mas agora tem novo ponto para venda dos seus gelatos artesanais.

Ambiente da Vila Marê. Foto: Menu Studio/Divulgação

Preservação

A localização da Vila Marê é outro dos pontos altos da operação. O projeto valoriza a história local, integrando-se às ruínas do centro histórico da ilha.

Durante décadas, ali foi o ponto de abastecimento da ilha, recebendo cereais, mantimentos e produtos essenciais vindos do continente - um verdadeiro coração logístico em tempos de isolamento.

“Nosso propósito é transformar a Vila Marê em um ponto de encontro de moradores e visitantes, onde a boa comida se conecta com a energia única de Noronha. Cada casa tem sua identidade própria, mas todas compartilham da mesma essência: a hospitalidade e a paixão pela gastronomia”, afirmam os idealizadores.

SERVIÇO

Vila Marê

Onde: Centro histórico de Fernando de Noronha, ao lado do Palácio São Miguel, Pernambuco

Funcionamento:

Calma Café - segunda a sábado das 8h às 23h; domingo das 16h às 23h

Tuba Burger - segunda a sábado das 8h às 23h; domingo das 16h às 23h

Armazém Trattoria - diariamente das 17h às 23h

Gelato Paradiso - diariamente das 12h às 23h

Instagram: @vilamare.noronha @calmacafe.noronha @tuba.noronha @armazempizzaria.noronha @gelatoparadiso

