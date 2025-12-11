Vila Padre Arlindo, em Tamandaré, inaugura expansão com novas operações gastrôs

A- A+

A partir desta sexta-feira (12), a Vila Padre Arlindo, localizada em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, inaugura a segunda fase do seu plano de expansão. Significa que novas operações gastronômicas começam a atender os visitantes.

Entre as novidades, a marca MilkMoo, franquia de milkshakes que aporta com sua primeira operação no destino turístico. O local também terá o Parmegiana da Vila, restaurante com serviço à la carte para os três turnos, um self-service de foundue de chocolate e um espaço de bem-estar e vida saudável, com serviços de massagens e produtos de alimentação saudável.

Para a inauguração, o público contará com a chegada do Papai Noel surpresa e uma bênção celebrada pelo próprio Padre Arlindo, além de uma cantata de Natal, recreação e música ao vivo para os visitantes.

“ Entendemos que o espaço como um todo é algo pensado para atrair muitos visitantes, mas principalmente para que as famílias possam se sentir integradas desfrutando de negócios de todos os segmentos”, ressalta o sócio Marcelo Alves.

A Vila foi Inaugurada em 19 de julho de 2023, e recebeu o nome do Padre Arlindo, conhecido pelo trabalho de mobilização social na região.

Serviço:

Inauguração da segunda fase da expansão da Vila Padre Arlindo

Quando: 12 de dezembro de 2025

Onde: rua do Sesi, s/n - Campas, Tamandaré – PE



