Vinagre de maçã: veja verdades e mitos sobre o ingrediente que "promete" emagrecimento

Em meio a um mar de informações que prometem emagrecimento milagroso, é preciso ter cautela e separe o joio do trigo. Mas quando o assunto é dieta, entretanto, uma verdade é absoluta: não existe milagre para conquistar saúde, manter as taxas em bons níveis, ou para perder peso.

Profissionais de nutrição são unânimes: estilo de vida é essencial para atingir qualquer meta de saúde.

Um dos queiridinhos dos "coachs de rede social" é o vinagre de maçã, um já velho conhecido no uso culinário. A ele atribuem propriedades mágicas no processo de emagrecimento.

De acordo com Dayanne Maynard, professora de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), o vinagre da fruta é mais um hábito saudável na busca por saúde e bem-estar.

“O vinagre de maçã pode ser um aliado da saúde, mas não faz milagres. Ele sozinho não resolve. O ideal é buscar equilíbrio, informação de qualidade e, se possível, orientação profissional”, completa Dayanne Maynard.



Benefícios

“O vinagre de maçã é um alimento fermentado que pode trazer benefícios para a saúde. Ele ajuda, por exemplo, a melhorar a sensibilidade à insulina e a reduzir o açúcar no sangue depois das refeições. Isso acontece porque contém fibras que retardam a absorção dos carboidratos”, detalha a nutricionista.



Segundo ela, o ingrediente também pode contribuir para a perda de peso, desde que usado da forma correta.

Os benefícios do ingrediente não param por aí. Estudos sugerem que o vinagre de maçã pode contribuir para a redução do colesterol ruim, o LDL, e do triglicerídeo, além de melhorar a digestão e aliviar sintomas como inchaço e desconforto abdominal.

“A pectina, que é uma fibra solúvel presente no vinagre, aumenta a sensação de saciedade. Ao sentir menos fome, a pessoa, naturalmente, come menos. Esse efeito, aliado a uma alimentação equilibrada e atividade física, pode ajudar no emagrecimento”, completa a professora da CEUB Dayanne Maynard.



Como consumir?

Temperar a salada é a forma mais simples de consumir o ingrediente, mas também é possível diluir uma colher de sopa de do líquido em 200ml de água e tomar antes das refeições.

“No entanto, ele não deve ser consumido puro. O ácido do vinagre pode prejudicar os dentes e irritar a garganta”, orienta a nutricionista.

Cuidado

Outro alerta que Dayanne Maynard faz é para os indivíduos que têm problemas digestivos, como gastrite, refluxo ou azia, pois o viangre pode provocar mais desconforto.

“Outro cuidado é com a saúde bucal. Mesmo diluído, o ideal é enxaguar a boca com água depois de consumir, para proteger o esmalte dos dentes”, completa a especialista.

