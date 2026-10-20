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Vinho

Vinho brasileiro ganha espaço em diferentes regiões do país, segundo evento especializado

Pela primeira vez, amostras de vinícolas de oito estados brasileiros e do Distrito Federal foram classificadas entre os 30% mais representativos da safra na 34ª Avaliação Nacional de Vinhos Safra 2026

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Vinho brasileiro está presente em várias regiões do paísVinho brasileiro está presente em várias regiões do país - Foto: Reprodução

O vinho brasileiro tem se tornado uma realidade para além do Sul do Brasil. Prova disso é a qualidade do material disponível em diferentes regiões do país, que se destacaram na 34ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2026.

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Pela primeira vez, amostras de vinícolas de oito estados brasileiros e do Distrito Federal foram classificadas entre os 30% mais representativos da safra. Ao todo, 191 amostras de 50 vinícolas da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal integram essa seleção, revelando uma vitivinicultura cada vez mais ampla.

Das 16 amostras degustadas e comentadas diante do grande público, 14 são do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina e uma do Distrito Federal. Os resultados foram apresentados no último dia 17 de outubro, em Bento Gonçalves (RS), em evento promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE).

Durante o evento, foi possível verificar que a diversidade está presente também nas uvas que deram origem às amostras. Chardonnay, Pinot Noir, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Moscato Giallo, Cabernet Sauvignon, Marselan, Rebo, Teroldego, Syrah, Cabernet Franc e Tannat compõem um conjunto de 12 variedades.

Vale destacar que a avaliação passa por um  processo técnico, conduzido por 109 enólogos durante a Degustação de Seleção, realizada às cegas. Foram esses profissionais que avaliaram as amostras inscritas, identificando os 30% mais representativos da Safra 2026 e, entre eles, os 16 vinhos escolhidos para a degustação comentada.

Para o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Mário Lucas Ieggli, o resultado representa um momento importante para a vitivinicultura nacional.

“A Avaliação Nacional de Vinhos acompanha a evolução do vinho brasileiro há mais de três décadas. Ver essa qualidade se expressar em tantos estados, com diferentes condições de clima, solo e formas de produzir, demonstra a capacidade técnica dos nossos profissionais e o amadurecimento da vitivinicultura brasileira. É um resultado que valoriza os territórios produtores e confirma que o Brasil tem uma diversidade extraordinária a apresentar. Neste ano em que a ABE completa 50 anos, essa conquista ganha um significado ainda maior”, destaca.

 

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