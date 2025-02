Vinho e Carnaval combinam? Somelier dá dicas para degustar a bebida na Folia de Momo

A- A+

As prévias de Carnaval já estão a todo vapor e muitos apreciadores de vinho ficam na dúvida sobre a combinação vinho e folia, será que ela funciona? Se sua escolha é passar o Carnaval aproveitando a Folia, um vinho refrescante e geladinho pode sim ser uma excelente escolha. Confira as dicas sugeridas pela somelier da distribuidora de vinhos pernambucana Wine Concept Brasil.

"Se você curte para valer a festa de rua, o calor pede um espumante ou um vinho branco ou rosé leve, fresco e com teor alcoólico mais baixo. Um vinho português como o Coração Obra Prima, feito na região dos Vinhos Verdes, que só tem 9,5% de álcool, é um excelente exemplo. E vinhos assim tem mais uma facilidade: tampa screwcap (de rosca), mais fáceis de abrir e que não precisam de saca-rolha", comenta Jorgeane Meriguette.



Quais vinhos escolher?

Vinhos de entrada com as uvas Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Moscato costumam ser uma ótima escolha. A refrescância dos espumantes também combinam muito com Carnaval, assim como vinhos produzidos na região dos Vinhos Verdes, em Portugal.

Outra dica é levar com você taças de acrílico ou de plástico e colocar seu vinho branco ou rosé geladinho numa garrafa térmica. "Se o consumo for no mesmo dia da garrafa aberta, a bebida não perde qualidade. Você pode tomar seu vinho preferido, sem se preocupar", afirma a somelier.

Segundo a especialista, drinques com vinho branco ou espumante também são uma escolha perfeita para a Folia: o Clericot (espumante ou vinho branco com frutas e licor de laranja), o Aperol Spritz (Espumante, Aperol e água com gás), a Mimosa (espumante com Suco de Laranja). "O importante é não abrir mão da sua bebida preferida e beber com moderação", conclui Jorgeane.

