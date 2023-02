Vinho e turismo? Confira opção de roteiro para quem quer conhecer uma vinícola de perto

A- A+

O enoturismo no Brasil vem ganhando cada vez mais espaço. Tanto que a Vinícola Miolo lançou uma experiência, com direito a cabana de madeira no meio do Wine Garden. O projeto leva os nomed de Refúgio dos Lírios e Refúgio dos Quero-queros e é voltado para o contato com a natureza.





Para se ter uma ideia, uma das cabanas é reservada, com vista para o vinhedo ícone do roteiro onde o imigrante Giuseppe Miolo plantou as primeiras mudas de videiras trazidas da Itália, ainda em 1897. Já outra opção fica no coração do Wine Garden e é cercado pela vibração do local.

O projeto é para duas ou quatro pessoas e está incluso uma taça de acrílico, além de ambiente decorado, tábua de queijos e charcutaria regional, doces e frutas e uma garrafa do vinho ícone da Miolo no Vale dos Vinhedos, o Miolo Lote 43, ou uma do espumante Miolo Íride Sur Lie Nature. Também é possível, quando o clima exigir, uma fogueira no local. O valor é de R$ 890 por cabana. Mais informações e ingressos estão disponíveis no site do Wine Locals.

