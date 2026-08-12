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Harmonização Vinho: nova edição de evento gastronômico começa no RioMar Recife; confira Até domingo (16), no RioMar Recife, os restaurantes participantes oferecem harmonizações especiais

Segue até domingo (16), no RioMar Recife, a 9ª edição do projeto autoral Aromas e Vinhos. No período, os restaurantes do mall oferecem menus especiais e sugestões de vinhos para harmonização.

Além dos cardápios, o evento sugere oportunidades de compras em diversos segmentos relacionados à temática, como vinhos, acessórios, decoração e utensílios relacionados ao universo da enogastronomia.

Confira os participantes:



Barchef

Robalo grelhado, servido com arroz de camarões e farofa crocante, harmonizado com o vinho Vidal Macciardi.

Zio Cucina

Peixe do Dia, acompanhado de risoto de camarão. A harmonização é com o espumante Freixenet.

Ninetto

São duas pções. A primeira é o risoto de frutos do mar, preparado com base de tomate, camarões, mexilhões e lula, finalizado com raspas de limão siciliano e rúcula. A segunda é o bife de chorizo, acompanhado de risoto de parmesão. Ambos os pratos têm harmonização disponível com taça e garrafa de vinho.

Outback

Vinho Finca Las Moras Dadá, vendido a taça ou garrafa. No almoço, a opção é o júnior ribs com acompanhamento e entrada, jacket potato e el ranchito. No jantar, o mesmo corte acompanhado de uma guarnição.

Pobre Juan

Ojo del bife especial, corte clássico argentino servido com farofa de pistache e mousseline tartufata, harmonizado com o vinho Carmen Insigne (cabernet).

Ruizito

Misto de frutos do mar à galega, com salmão, polvo, lula e camarão, acompanhado de risoto de limão siciliano. A harmonização é com o Muga Branco.

Greenmix

Escalope de filé mignon ao molho de vinho tinto com bacon e risoto de parmesão, disponível apenas no almoço de segunda a sexta. O prato harmoniza com o Viento del Mar.

Armazém Guimarães

Pizza de calabresa e com a perna de cordeiro tradicional, que serve três pessoas. A harmonização é com o Toscana Rosso.

Camarada Camarão

O Camarada Camarão indicou os camarões Bossa Nova, harmonizados com o próprio rótulo Reserva Camarada Camarão.

Dom Ferreira

Frango à moda da casa, harmonizado com o Brado Rosé.

Eki

Carpaccio de salmão trufado, com harmonização.

Tapa de Cuadril

Ojo malbec, corte alto acompanhado de molho malbec e risoto de queijo holandês, harmonizado com vinho.



Tio Armênio

Bacalhau à portuguesa, ao forno com batatas ao murro, tomates, cebola assada, azeitonas, brócolis, alho e ovos cozidos, para uma ou duas pessoas. A harmonização é com o Duas Quintas.

Lotti

Filetto con cacio e pepe, filé mignon alto ao molho roti, com a clássica receita romana de rigatoni, queijo pecorino e pimenta-do-reino, harmonizado com o Mariana (2024).

Miss Koh

Camarão tom yam, salteado na wok com cogumelos, mini milho e tomate cereja, em molho levemente picante e acompanhado de arroz jasmim. A harmonização é com o Petirrojo.

Villa Bistrô

Rosbife de alcatra, grelhado ao ponto e servido em fatias com molho dijon e batatas fritas canoa. O prato harmoniza com o Pinta Negra.

Yaya

Combinado premium de 22 peças, três sashimis de salmão, três sashimis de salmão maçaricado, dois sashimis de atum, quatro niguiris de salmão, dois joy de shimeji, dois joy de salmão, dois niguiris de camarão e quatro uramakis de salmão. A harmonização é com o Camino de Chile.

Entre amigos

São duas opções: o filé ao molho dijon com risoto de açafrão e o pernil de baby bode com farofa de abóbora, cebola francesa e pirão de queijo. Ambos harmonizam com o Pacheco Pereda.

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