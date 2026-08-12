Vinho: nova edição de evento gastronômico começa no RioMar Recife; confira
Até domingo (16), no RioMar Recife, os restaurantes participantes oferecem harmonizações especiais
Segue até domingo (16), no RioMar Recife, a 9ª edição do projeto autoral Aromas e Vinhos. No período, os restaurantes do mall oferecem menus especiais e sugestões de vinhos para harmonização.
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Além dos cardápios, o evento sugere oportunidades de compras em diversos segmentos relacionados à temática, como vinhos, acessórios, decoração e utensílios relacionados ao universo da enogastronomia.
Confira os participantes:
Barchef
Robalo grelhado, servido com arroz de camarões e farofa crocante, harmonizado com o vinho Vidal Macciardi.
Zio Cucina
Peixe do Dia, acompanhado de risoto de camarão. A harmonização é com o espumante Freixenet.
Ninetto
São duas pções. A primeira é o risoto de frutos do mar, preparado com base de tomate, camarões, mexilhões e lula, finalizado com raspas de limão siciliano e rúcula. A segunda é o bife de chorizo, acompanhado de risoto de parmesão. Ambos os pratos têm harmonização disponível com taça e garrafa de vinho.
Outback
Vinho Finca Las Moras Dadá, vendido a taça ou garrafa. No almoço, a opção é o júnior ribs com acompanhamento e entrada, jacket potato e el ranchito. No jantar, o mesmo corte acompanhado de uma guarnição.
Pobre Juan
Ojo del bife especial, corte clássico argentino servido com farofa de pistache e mousseline tartufata, harmonizado com o vinho Carmen Insigne (cabernet).
Ruizito
Misto de frutos do mar à galega, com salmão, polvo, lula e camarão, acompanhado de risoto de limão siciliano. A harmonização é com o Muga Branco.
Greenmix
Escalope de filé mignon ao molho de vinho tinto com bacon e risoto de parmesão, disponível apenas no almoço de segunda a sexta. O prato harmoniza com o Viento del Mar.
Armazém Guimarães
Pizza de calabresa e com a perna de cordeiro tradicional, que serve três pessoas. A harmonização é com o Toscana Rosso.
Camarada Camarão
O Camarada Camarão indicou os camarões Bossa Nova, harmonizados com o próprio rótulo Reserva Camarada Camarão.
Dom Ferreira
Frango à moda da casa, harmonizado com o Brado Rosé.
Eki
Carpaccio de salmão trufado, com harmonização.
Tapa de Cuadril
Ojo malbec, corte alto acompanhado de molho malbec e risoto de queijo holandês, harmonizado com vinho.
Tio Armênio
Bacalhau à portuguesa, ao forno com batatas ao murro, tomates, cebola assada, azeitonas, brócolis, alho e ovos cozidos, para uma ou duas pessoas. A harmonização é com o Duas Quintas.
Lotti
Filetto con cacio e pepe, filé mignon alto ao molho roti, com a clássica receita romana de rigatoni, queijo pecorino e pimenta-do-reino, harmonizado com o Mariana (2024).
Miss Koh
Camarão tom yam, salteado na wok com cogumelos, mini milho e tomate cereja, em molho levemente picante e acompanhado de arroz jasmim. A harmonização é com o Petirrojo.
Villa Bistrô
Rosbife de alcatra, grelhado ao ponto e servido em fatias com molho dijon e batatas fritas canoa. O prato harmoniza com o Pinta Negra.
Yaya
Combinado premium de 22 peças, três sashimis de salmão, três sashimis de salmão maçaricado, dois sashimis de atum, quatro niguiris de salmão, dois joy de shimeji, dois joy de salmão, dois niguiris de camarão e quatro uramakis de salmão. A harmonização é com o Camino de Chile.
Entre amigos
São duas opções: o filé ao molho dijon com risoto de açafrão e o pernil de baby bode com farofa de abóbora, cebola francesa e pirão de queijo. Ambos harmonizam com o Pacheco Pereda.