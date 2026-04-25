Vinho sem álcool avança no Brasil e no mundo, impulsionado por tecnologia e novos perfis de consumo

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Há um tempo, a bebida sem álcool percorre um caminho sem volta. Nesse trajeto, ela já alcança até mesmo um nicho conhecido por técnicas, rituais e histórias. Sim, o vinho desalcoolizado, como é popularmente chamado, é uma realidade no Brasil e no mundo, queiram os mais conservadores ou não.



E não estamos falando do tradicional suco de uva, certo? Produto esse cujo processo de fabricação e experiência sensorial tomam rumos diferentes. Mesmo sem álcool, a bebida de Baco segue com complexidades, tal como na versão comum, cujo teor alcoólico permitido no Brasil gira em torno dos 10%. Abaixo disso, começamos a ver outras classificações no rótulo.

Segundo a sommelière que trabalha com consultoria e educação na área do vinho, Amanda Loyo, a legislação brasileira orienta que o vinho fino precisa ser elaborado com uvas próprias (vitis viníferas) e ter, pelo menos, 8,6% de álcool.



"Sendo assim, quando falamos de vinhos desalcoolizados, no Brasil, precisamos usar o termo ‘fermentado de uva desalcoolizado’. A bebida em questão passa, primeiro, por todo o processo de fermentação para virar vinho e, depois, por uma desalcoolização, que faz uma nanofiltração molecular e destilação a vácuo. Essa técnica permite manter os aromas, o frescor e a estrutura, mesmo após a retirada do álcool", explica Loyo.



Tecnologia

Um processo altamente sofisticado que permitiu à vinícola Luiz Argenta, localizada em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, o lançamento, em janeiro deste ano, de uma linha que segue todos esses moldes definidos pelo segmento.



De acordo com o enólogo do grupo, Edegar Scortegagna, o maquinário utilizado pela L.A. tem origem italiana e é capaz de manter complexidades importantes para esse tipo de produto. Entre eles, o rótulo 100% Shiraz, que passa por nove meses em barricas de carvalho, preservando ainda mais semelhanças em relação à cor e ao aroma, por exemplo.



Já em boca há, de fato, menos “presença” de vinho, mas nada que impeça a experiência maior que esse público-alvo procura: a de integração social. O preço também não se distancia do convencional. No site de vendas da vinícola, a versão zero blanc de blanc sai por R$ 119.



Mercado

“O vinho desalcoolizado já representa 1% do que é comercializado no mundo. Um número alto para algo tão novo. Na prática, ele integra as pessoas que não bebem por inúmeros motivos, seja por questões de saúde ou estilo de vida fitness”, resumiu Edegar, que também notou o interesse do público evangélico em celebrações como casamento.



Pesquisas em geral também reforçam que a Geração Z é uma grande interessada no assunto e que ela engrossa as altas expectativas para o futuro. Para se ter uma ideia, o último estudo da Fact.MR, empresa global especializada em análises e tendências, projeta que o mercado global de vinhos desalcoolizados alcance, até 2035, crescimento médio anual superior a 10%.

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