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VINHO Vinícola Barbara Eliodora, em Minas Gerais, recebe avaliações positivas de críticos internacionais O rótulo Syrah Gran Reserva F 2021 recebeu maior nota dada a um vinho brasileiro pelo crítico estadunidense James Suckling

Localizada em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, a vinícola boutique Barbara Eliodora tem ganhado destaque internacional. Recentemente, rótulos da empresa receberam avaliações positivas de críticos especializados.

O vinho tinto Barbara Eliodora Syrah Gran Reserva F 2021 recebeu 92 pontos do estadunidense James Suckling, ex-editor sênior da revista Wine Spectator. Essa foi a maior nota já alcançada por um brasileiro no site do crítico renomado.

Suckling descreveu o vinho como “encorpado, com taninos firmes e notas longas de carvalho”. A vinícola obteve ainda boas avaliações com o Gran Reserva Alvarenga 2021, que ganhou 91 pontos, e o Syrah Clássico 2021, avaliado com 90 pontos, assim como o Léger da safra 2024.



Também nesta semana, a vinícola foi destaque no Brazil 2026 Special Report, levantamento que incluiu a degustação de 216 vinhos de 45 produtores visitados em diferentes regiões vitivinícolas do País. A empresa conquistou a melhor pontuação de uma vinícola mineira.

O Syrah 205 safra 2020, que teve apenas 3.397 garrafas numeradas produzidas, teve 93 pontos. Descrito por seus aromas pronunciados de frutas vermelhas e negras, o Syrah Clássico 2021 alcançou 91 pontos. Já o Leger Syrah 2024, com menor teor alcoólico, recebeu 90 pontos.

A vinícola

A vinícola Barbara Eliodora está instalada em uma antiga fazenda de gado leiteiro. Fundada em 2015 pelo produtor rural Guilherme Bernardes Filho, a empresa faz uma homenagem à primeira poetisa brasileira.

O foco da vinícola está nos vinhos finos de alta qualidade, desenvolvidos em pequena escala a partir de métodos artesanais. Hoje, a marca vinifica de 35 a 40 mil garrafas ao ano, com expectativa de chegar a 50 mil em 2026.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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