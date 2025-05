A- A+

VALE DO SÃO FRANCISCO Vinícola Garziera, no Vale do São Francisco, lança varietais pela linha Reserva; saiba mais Novos vinhos ficam em torno de R$ 70 e são produzidos com chardonnay, cabernet sauvignon e malbec

Detentor das marcas Terroir do São Francisco e Tropical Vitivinícola, o Grupo Verano Brasil, fundado em 1975 no Vale do São Francisco, Sertão de Pernambuco, é considerado um dos pioneiros na vitivinicultura na região.

Mantendo vinhedos nos municípios pernambucanos de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, o produtor acaba de anunciar a ampliação da sua linha de vinhos Reserva - todos os rótulos são varietais.

De acordo com a empresa, os novos vinhos foram elaborados como uma aposta para enogastronomia, e são eles: Garziera Reserva Chardonnay, Garziera Reserva Malbec e Garziera Reserva e Cabernet Sauvignon.

Os rótulos ficam em torno de R$ 70 e estão sendo distribuídos com lojas especializadas, restaurantes, hotéis e bares de vinho. O portfólio premium da vinícola já contava com espumante Garziera Extra Brut.

De acordo com o enólogo e sócio do Grupo Verano Brasil, Rodrigo Fabian, os avanços tecnológicos da última década e maior conhecimento do terroir permitiram cultivar castas antes consideradas inadequadas aos solos e climas da região, como a chardonnay.



“A variedade está 100% adaptada, com boa produtividade e gerando vinhos com aromas e sabores tropicais, cítricos e muita versatilidade”, explica Fabian.

Mais informações: @vinhosgarzieira

