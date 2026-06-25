A- A+

vindima Guaspari faz vindima comemorativa com a participação de Rodrigo Oliveira, do Mocotó Oliveira assina menu especial junto a Gabriel Rischioto, chef residente do restaurante da vinícola

Leia também

• Conheça os pernambucanos que aparecem na lista dos 100 melhores restaurantes da Exame

• Restaurante Quitéria, no Rio de Janeiro, celebra a brasilidade sem afetação

Para comemorar os 20 anos do primeiro vinhedo cultivado pela Vinícola Guaspari no Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, a empresa convidou o chef Rodrigo Oliveira, do premiado restaurante Mocotó, para assinar junto a Gabriel Rischioto, chef residente do restaurante Casa Guaspari Cozinha de Raízes, um menu a quatro mãos coroando a trajetória e a evolução do terroir da Serra da Mantiqueira.

O menu completa a experiência que inclui visita aos vinhedos, à indústria e degustação dos rótulos produzidos pela Guaspari.

A dupla de chefs elaborou uma sequência que harmoniza com vinhos e infusões, transformando sabores brasileiros a partir da criatividade.

SERVIÇO

Vindima Guaspari

Onde: Rua Pedro Ferrari, 300, Parque dos Lagos, Espírito Santo do Pinhal (SP)

Quando: até 2 de agosto, de sexta a domingo

Valor: R$ 1.088,00 por pessoa

Mais informações e reservas: (19) 99648-1483 e vinicolaguaspari.com.br

Veja também