Vinho Vinícola pernambucana aposta no vinho em lata para o público do Carnaval beber com canudinho Empresa do Vale do Rio São Francisco produz frisantes nas opções moscatel branco, moscatel rosé e prosecco

De olho no interesse do mercado pelos vinhos em lata, a vinícola pernambucana Rio Valley, localizada no Vale do São Francisco, aposta no lançamento do vinho em latinha acompanhado de canudo biodegradável.

A novidade usa como base um tipo de vinho que é bem aceito para esse formato de envase. São os frisantes, nas opções moscatel branco, moscatel rosé e prosecco - com lançamento para o Carnaval.

Vendidas com um canudo elaborado com material biodegradável, o produto sugere a facilidade de beber vinho sem cerimômias neste período do ano.

Pertencente ao Verano Brasil, que soma 50 anos no Vale do São Francisco, a marca Rio Valley é cultivada, vinificada e envasada na origem. Os vinhos estão localizados nos municípios pernambucanos de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do Estado.

As uvas como moscato itália, moscato de hamburgo e prosecco trazem desejados e pronunciados aromas de flores e frutas.

Elaborada em tanques pressurizados sem adição de gás, as bebidas passam por uma tecnológica linha de envase de lata, que processa até 4 mil unidades por hora.

