Vinícola pernambucana conquista oito medalhas em concurso dos melhores vinhos da América Latina

A lista dos vinhos premiados no concurso Best Wines BW 2023 foi divulgada e contou com oito vinhos da Rio Sol, do Vale do São Francisco, entre os premiados. Diversas vinícolas que fazem parte do Cone Sul foram premiadas, sendo que dentre todas as amostras provadas no concurso, foram escolhidos os vinhos considerados "Boa Compra", que receberam pontuação entre 89 e 91 BW.



Premiados

Entre os oito vinhos premiados da Rio Sol, três foram espumantes, incluindo o Rio Sol Espumante Moscatel, que já foi premiado com medalha de ouro no Concurso Nacional Espumante Brasileiro. O Rio Sol Branco Chenin Blanc Viognier e o Rio Sol Tempranillo também foram premiados no Best Wines BW desse ano. Três tintos secos que fazem parte do portfólio da vinícola também foram medalhados: o Rio Sol Gran Reserva Touriga Nacional, o Rio Sol Gran Reserva 8, e o Rio Sol Reserva, que já conquistou medalha de grande ouro no Concurso Mundial de Bruxelas em 2014.

Desses oito vinhos, sete também foram premiados na categoria Boa Compra. “Cada vez mais a América Latina vem ganhando destaque por conta da qualidade de seus vinhos, então é importante que tenha uma premiação para prestigiar os melhores vinhos de cada um desses países para que os consumidores consigam ter conhecimento da qualidade e do nível dos produtos que eles estão consumindo”, afirma Ricardo Henriques, diretor técnico da Rio Sol.

Rio Sol

No mercado desde 2003, a Rio Sol completa 20 anos em 2023. O projeto idealizado pela Vitivinícola Santa Maria, localizada em Lagoa Grande, Pernambuco, e pela vinícola Global Wines, com sede na região do Dão, em Portugal, conseguiu se consolidar rapidamente no mercado graças ao seu sabor único, resultado do clima semiárido de Pernambuco e as características únicas das vinhas portuguesas. Atualmente a Rio Sol possui em seu portfólio mais de 20 produtos, que vão desde espumantes de vários tipos até suco de uva tinto integral.



A empresa pertence a Global Wines, com sede na região do Dão, em Portugal, produtora de vinhos reconhecida no mercado mundial pelo dinamismo e inovação, com grande diversidade de rótulos premiados entre os melhores da Europa.

Best Wines BW 2023

O objetivo do evento é premiar os melhores vinhos comercializados no Cone Sul. O júri do concurso é formado por um time de especialistas da Argentina, Chile e Brasil, onde os vinhos são provados em grupos de até 10 amostras da mesma categoria, totalmente às cegas para não influenciar na decisão dos jurados.

As avaliações aconteceram em São Paulo (Brasil), Mendonza (Argentina) e Santiago (Chile). Cada jurado pontua uma amostra (entre 0 e 100) em uma ficha eletrônica individual que inclui impressões sensoriais, em que a média é a pontuação BW. Um outro diferencial do concurso é que cada vinícola premiada recebeu um selo que pode ser utilizado em catálogos ou garrafas acompanhado de um QR Code, que mostra curiosidades sobre o produto e outras informações.

