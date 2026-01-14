A- A+

VINHO Wine Concept Brasil assina carta de vinhos do Carnaval da Casa Estação da Luz Rótulos brasileiros, portugueses e chilenos serão vendidos durante os dias de folia

Leia também

• Chicken Pretzel de Responsa é o novo sanduíche de frango do Bob's e fica em edição limitada

• Aprenda a fazer um pão de queijo rápido e prático em casa

A distribuidora de vinhos Wine Concept Brasil será a parceira de fornecimento do Carnaval da Casa Estação da Luz, no Sítio Histórico de Olinda, equipamento cultural do cantor Alceu Valença junto a Natália Reis.

A parceria se repete pelo quarto ano consecutivo.

Ao longo dos dias de Carnaval em que a CEL abrirá para foliões, os vinhos vendidos em seu bar serão todos sob chancela da Wine Concept.

Entre os rótulos da carta para a folia estão os espumantes da brasileira Monte Paschoal, o português José Piteira, da região do Alentejo, e os vinhos chilenos da premiada vinícola Morandé.



Haverá opções branco, rosé e tinto.

Os rótulos oferecidos pela Wine Concept Brasil estarão disponíveis também na programação de prévias da Casa, promovida nos dias 18 e 25 de janeiro, além de 1º e 8 de fevereiro.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também