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vinho Wine Concept Brasil cria vinhos inspirados na cidade do Recife, conheça Batizada de Marco Zero, linha oferece quatro rótulos varietais feitos no Chile

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O Marco Zero engarrafado. Essa é a forma poética de falar do lançamento da Wine Concept Brasil, uma distribuidora pernambucana de vinhos, que acaba de criar uma linha de rótulos em homenagem ao ponto inicial da cidade do Recife.

Batizada de Marco Zero, a linha é formada por quatro vinhos varietais Chardonnay, Carménère, Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon - disponíveis em garrafas de 187 ml, 375 ml e 750 ml.

Os vinhos são encontrados tanto em restaurantes quanto em lojas especializadas.

Feito no Chile

Produzidos no Chile pela vinícola Viña Puntí Ferrer, os rótulos foram desenvolvidos com exclusividade para a Wine Concept.

"Reunimos qualidade internacional com um conceito autoral", resume o CEO da distribuidora, Marcos Oliveira.

A linha Marco Zero é composta por quatro varietais: Chardonnay, Carménère, Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon.



Disponíveis em garrafas de 187 ml, 375 ml e 750 ml, os vinhos foram pensados especialmente para atender restaurantes e lojas especializadas, oferecendo versatilidade e excelente relação entre qualidade e preço.

Instagram: @wineconceptbrasil

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