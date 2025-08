"Wine Day Experience" chega ao Recife nesta segunda-feira (4); confira atrações

A- A+

A partir desta segunda-feira (4), o "Wine Day Experience" traz vinhos do Sertão de Pernambuco para a capital do Estado. O evento inaugural acontece na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e no dia seguinte, terça-feira (5), migra para o Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

Com o objetivo de valorizar a produção vinícola do Sertão de Pernambuco, especialmente da cidade de Lagoa Grande, a primeira ocasião na Alepe dá o título de Cidadão Pernambucano, em proposta apresentada pelo Deputado Estadual Jarbas Filho, para Jorge Garziera, pioneiro do plantio de uva no Vale do São Francisco.

No Cais do Sertão, o "Wine Day Experience" acontece na terça-feira (5), das 16h às 20h30, e conta com rótulos premiados, harmonizações, lançamentos e passeios de catamarã. Ainda no cais, acontece a preparação ao vivo de paella de caprinos pelo chef Rapha Vasconcelos, do Restaurante Moendo na Laje. Em seguida, o ambiente recebe show do sanfoneiro Cezzinha, que levará forró e ritmos nordestinos ao palco.

Serviço:

"Wine Day Experience"

Quando: terça-feira (5), das16h às 20h30

Onde: Centro Cultural Cais do Sertão – Av. Alfredo Lisboa– Bairro do Recife

Informações: @vivalagoagrande

* Com informações da assessoria de imprensa

