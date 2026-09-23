Wine Dinner do Copa terá menu de Fabrício Lemos e Lisiane Arouca; veja quando
Chefs baianos assinarão jantar no restaurante Pérgula, no Copacabana Palace
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A próxima edição do Wine Dinner do Copa, jantar harmonizado no restaurante Pérgula, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro, será na próxima sexta-feira (25), e contará com convidados especiais.
O casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do grupo baiano Origem, assinará o menu que será harmonizado com seleção de rótulos da Moët Hennessy.
O menu
A noite de sotaque soteropolitano começará com snacks, seguidos de duas entradas - peixe marinado e leitão, salsa rubra e legumes fermentados.
O primeiro prato principal será o agnolotti de vatapá, enquanto o segundo terá magret, ervilha, radicchio e jus. A sobremesa "Doce Lembrança" finaliza a refeição.
Harmonização
O jantar será acompanhado por Chandon Excellence Brut, Cloudy Bay Sauvignon Blanc, Cloudy Bay Pinot Noir, Numanthia e Terrazas de los Andes Petit Manseng. O jantar conta ainda com as águas Acqua Panna e S.Pellegrino.
SERVIÇO
Wine Dinner do Copa
Onde: Copacabana Palace, A Belmond Hotel - Avenida Atlântica, 1702, Copacabana, Rio de Janeiro (RJ)
Quando: 25 de setembro, a partir das 19h
Menu harmonizado: R$ 525 + 10% por pessoa
Instagram: @belmondcopacabanapalace