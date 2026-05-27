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viral X-bolo é o hambúrguer doce viral nas redes sociais, aprenda a receita com chocolate Receita já contabiliza milhares de views em plataforma de vídeos curtos

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O Dia do Hambúrguer é comemorado todo 28 de maio, mas quem vem chamando atenção nas redes sociais ultimamente não é a versão tradicional do sanduíche, com pão redondo, disco de carne e queijo.

O X-bolo é a última febre entre os usuários das redes, pudera. Como quase tudo que viraliza na internet, o X-bolo é chamativo e exagerado.

Segundo a plataforma de vídeos curtos Kwai, a sobremesa é basicamente um hambúrguer doce feito de brownies, brigadeiro, pão de mel, cremes, frutas, massas coloridas e quantidades exageradas de chocolate.

Trend gastrô

Ainda de acordo com a Kwai, a hashtag relacionada ao universo de hambúrgueres já ultrapassa 274,6 mil visualizações e soma mais de 67 mil publicações, "impulsionadas principalmente por vídeos de montagem, recheios exagerados e versões personalizadas da receita."



Os 'mais mais'

O creator @murifernan é responsável por um dos vídeos que ajudaram a popularizar a receita na plataforma.



A trend também ganhou versão de hambúrguer doce de pudim publicada por @_alyssonmoura, que ultrapassou 1,1 milhão de visualizações no aplicativo.

Ficou curioso? Que tal entrar na trend e preparar o seu próprio X-bolo? A Kwai ensina uma variação com chocolate e creme de avelã, confira:

RECEITA

X-bolo de brigadeiro

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de chocolate em pó

Chocolate granulado para finalizar

Ingredientes da montagem

Pão doce tipo brioche ou pão de leite

Creme de avelã

Morangos fatiados

Chantilly

Confetes ou calda de chocolate

Modo de preparo:

Em uma panela, prepare um brigadeiro mais consistente com leite condensado, manteiga e chocolate em pó

Depois de frio, modele discos grossos para imitar o formato de hambúrgueres

Corte o pão doce ao meio e recheie com creme de avelã, morangos e o brigadeiro modelado

Finalize com chantilly, calda ou confeitos para deixar o visual ainda mais parecido com um hambúrguer tradicional

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