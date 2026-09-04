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Apapaxoa 2026 Festival gastrocultural Apapaxoa 2026, no México, reúne mais de 50 chefs; confira Iniciativa promoverá experiências e debates sobre cultura alimentar com grandes nomes mundiais

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Alguns dos principais nomes da gastronomia mundial se reúnem no México, de 18 a 23 de setembro, para o evento Apapaxoa 2026, encontro que celebra a rica cultura e a gastronomia do país anfitrião.



Serão mais de 50 chefs, como os brasileiros Alex Atala, Tadashi Shiraishi e Kazuo Harada, além de Joana Munné, fundadora da Agência de Comunicação Gastronômica Síbaris, participando em jantares e palestras, proporcionando não somente momentos memoráveis à mesa, mas ainda promovendo o conhecimento sobre comida e seus contextos.

A iniciativa é do Grupo Xcaret, rede hoteleira há 35 anos especializada em experiências turísticas únicas e sustentáveis na América Latina.

Os 23 chefs do Coletivo Gastronômico Xcaret assinarão, ao lado de cozinheiros da Espanha, Dinamarca, Brasil e Japão, entre outros, menus inéditos no Apapaxoa 2026.

Adoni Aduriz e Kazuo Harada. Fotos: Xcarte/Divulgação e Celso Pilati/Divulgação

Cronograma

Responsável por uma das mais importantes viradas de página no mercado gastronômico brasileiro, Alex Atala cozinhará, no dia 21, junto a Alex Ruíz, embaixador da culinária oxacaquenha e chef da Casa Oaxaca, e Juan Emilio Villaseñor, embaixador da culinária de Guanajuato e um dos churrasqueiros mais reconhecidos do México.

Já no dia 22 do Apapaxoa 2026, Joana Munné, especialista em comunicação gastronômica há quase 30 anos, fala sobre "Trajetórias sustentáveis no mundo gastronômico" às 10h30. Atala, Ruíz e Villaseñor discutem, juntos, sobre a importância de “Apapachos [ou abraços] de territórios vivos”, às 16h45.

Brasil ON

Alex Atala, do D.O.M., Tadashi Shiraishi, à frente do Kanoe, e Kazuo Harada, chef do restaurante homônimo, ainda participam de um dos momentos mais importantes do festival - o jantar El Legado, criado especialmente para celebrar o 35º aniversário do Parque Xcaret, por meio de uma experiência imersiva inspirada na memória, na hospitalidade e na tradição mexicana.

Especialíssimo, o jantar terá 35 estrelas Michelin em uma única mesa para 35 casais. A experiência contará não somente com um menu de altíssimo nível, como ainda com uma narrativa cênica e criatividade sensorial em um dos cenários mais icônicos do destino.

Elenco estelar

A lista de cozinheiros renomados é extensa, e eles se distribuirão pelos restaurantes dos Hotéis Xcaret: Andoni Luis Aduriz, Yusuke Takada, do La Cime, Alvaro Clavijo, do El Chato, eleito o melhor restaurante da América Latina pelo Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, e Quique Dacosta, do homônimo triestrelado pelo Guia Michelin, Antonio Bachour, Rasmus Munk, do Alchemist, em Copenhague, entre tantos outros.

A terceira edição do Apapaxoa acontecerá sob o tema "As Cores do México", e dá continuidade em que ingredientes ancestrais, tradição culinária, identidade cultural e uma visão contemporânea se apresentam em uma programação composta por jantares especiais, workshops, conversas interdisciplinares, happenings, ativações artísticas e experiências multissensoriais distribuídas pelo Hotel Xcaret Arte, Hotel Xcaret México, La Casa de la Playa e Parque Xcaret.



O acesso para participar da imersão gastrocultural Xcaret pode ser adquirido aqui

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