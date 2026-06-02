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Coleção junina Xilogravuras de J. Borges ilustram linha de latas colecionáveis de queijo do reino no São João A obra do mestre gravurista estará disponível de maio a julho, acompanhando o ciclo junino

O xilogravurista pernambucano J. Borges é o homenageado de uma série especial de latas de queijo do reino colecionáveis lançada pela empresa Jong para a temporada junina.

São quatro obras inspiradas no repertório do mestre pernambucano, transformando cada embalagem em uma peça de coleção. Natural de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, J. Borges eternizou seu estilo com motivos do cotidiano nordestino.



Sobre a coleção

A lata é inseparável da identidade do queijo do reino. Nascida como solução para conservar o produto, ela se tornou, ao longo do tempo, um objeto que pode ser reaproveitado e colecionado. Os traços de J.Borges ilustra a coleção nas estampas para os produtos Jong e Jonguinho com cenas de festejo, cotidiano e alegria da região.

“Esta não é apenas uma embalagem colecionável, mas um encontro de legados. O queijo do reino Jong e a obra de J. Borges compartilham o mesmo DNA de celebração da cultura nordestina. É um projeto de construção conjunta que leva a autenticidade da nossa arte para dentro das festas de São João em todo o Nordeste", afirma Gustavo Couceiro, gerente executivo da marca Jong.

De um lado dessa parceria, está o queijo, segundo alimento mais comprado no período das festas de São João e ingrediente essencial de diversas receitas típicas. Do outro, a obra de José Francisco Borges (1935–2024), Patrimônio Vivo de Pernambuco, premiado pela Unesco e reconhecido por Ariano Suassuna como o maior gravador popular do Nordeste.



Ao longo de seis décadas de produção, J. Borges criou mais de 300 folhetos de cordel e um acervo de xilogravuras que se tornaram vocabulário visual do sertão, retratando o povo, suas crenças, celebrações e resistências.



A iniciativa acontece em um momento significativo para o legado do artista. Desde o falecimento de J. Borges, em julho de 2024, a família, em Bezerros (PE), tem trabalhado para manter viva a produção e a memória do mestre, com festivais, exposições e parcerias que levam sua obra a novos contextos e públicos.

"Para nós, esta parceria com Jong é uma forma viva de honrar o desejo de J. Borges: ver sua arte nos braços do povo. A lata do queijo do reino é um símbolo de celebração nas casas nordestinas, e unir esse ícone à xilogravura é transformar o cotidiano em um momento de apreciação cultural. É gratificante ver o legado de J. Borges atravessar gerações e fronteiras, agora de uma forma tão tátil e presente nas mesas de São João", afirma Pablo Borges, filho do artista.

A edição limitada estará disponível de maio a julho, acompanhando o ciclo das festas juninas.

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