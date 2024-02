A- A+

Gastronomia Zona Norte do Recife terá novo restaurante de comida asiática; conheça o futuro Omar Restaurante promete abrir no dia 10 de março, com menu voltado para a culinária nipônica

É com base na gastronomia asiática, que o Restaurante Omar promete abrir as portas no próximo dia 10 de março, na Zona Norte do Recife. A casa, localizada na rua da Harmonia, em Casa Amarela, traz um estilo contemporâneo que se estende à produção dos pratos.

Um trabalho que nasce com a expertise do empresário Eduardo Freyre e do chef Pedro Godoy, conhecidos pela parceria no Arvo e Voar Restaurante, com reforço de um novo sócio, além do sushiman Simpson dos Santos (ex-Tetsu).



Da cozinha, sairá a valorização de insumos e a finalização delicada. Um conceito minimalista, proposto na junção dos dois chefs na cozinha. Segundo Godoy, um trabalho de muita pesquisa, reunindo métodos e manejos ideais no preparo.

Como resultado, um dos serviços que promete chamar atenção. O OMAKASE, conhecido como "confio em você", oferece a chance de provar várias etapas (surpresas) para grupos de até seis pessoas. Sempre com uma seleção cuidadosa de ingredientes.

Simpson dos Santos, Eduardo Freyre e Pedro Godoy (Foto: Acervo Omar/Divulgação)

Também no time, o barman Lucas Santos, que fica responsável pela carta de drinques da casa. Nome que vem chamando atenção na coquetelaria pernambucana graças à tropicalidade bem posta nas suas composições. Além dele, o artista Glauber Arbos ficará responsável pela estampa na parede principal do restaurante - que tem projeto assinado por A Casa Arquitetura.



Serviço:

Restaurante Omar

Endereço: Rua da Harmonia, 732, casa Amarela, Recife-PE

Veja também

ENTREVISTA Alberto Landgraf ruma para os seis anos do seu restaurante Oteque; confira entrevista exclusiva