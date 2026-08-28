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VIDA PLENA

Pancada na cabeça: quando é preciso buscar atendimento de urgência?

DIRETO DE BRASÍLIA

Xico Sá revela que PC Farias teria comprado até seus investigadores

NO CAFEZINHO

No Cafezinho: Raquel e João Campos entre a esquerda e a direita na disputa ...

VIDA PLENA

Dor abdominal: especialista detalha origens e alertas

DIRETO DE BRASÍLIA

Ministro projeta aumento de limite do MEI e novo fundo para pequenas empresas ainda este ano

VIDA PLENA

Maus hábitos podem aumentar o risco de problemas cardiovasculares

DIRETO DE BRASÍLIA

Brasil demorou a agir e negociar após tarifaço, aponta ex-presidente da CNI

VIDA PLENA

Síndrome do intestino irritável: como é feito o diagnóstico?

DIRETO DE BRASÍLIA

"Ressarcimos todos os aposentados", comemora ministro Wolney Queiroz, após rombo do INSS

NO CAFEZINHO

Luiz Otávio Cavalcanti analisa os desafios de João e Raquel na disputa por Pernambuco

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