músicas românticas nacionais e internacionais que marcaram época.
Das 05:00 às 09:00
NOSSA MÚSICA
Programa com músicas de autores e cantores nordestinos.
Das 08:00 às 12:00
FOLHA ASTRAL – com Patrícia Breda
Das 09:00 às 14:00
DOMINGÃO DA FOLHA – com Jota Batista
Revista musical, intercalando o samba e o pagode ao noticiário esportivo.
Das 17:00 às 18:00
POR DO SOL
Musical de fim de tarde. Happy hour da Folha
Das 19:00 às 22:00
FOLHA MUSICAL – com Marcos Aurélio
Musical MPB e Pop Rock
Das 22:00 à 00:00
FOLHA HITS – com Marcos Aurélio
Musical com sucessos internacionais de todos os tempos
Das 08:00 às 09:00
FOLHA MUSICAL
Programa musical com coletânea de sambas e outros ritmos da MPB.
Das 09:00 às 15:00
DOMINGÃO DA FOLHA – PATRÍCIA BREDA E JOTA BATISTA
Programa musical de samba e pagode, com agenda cultural e dicas lazer.
Da 00:00 às 02:00
A HORA DA SAUDADE
o melhor da música que deixou saudade nacional e internacional
Das 02:00 às 05:30
NO RITMO DA MADRUGADA
Programa musical músicas românticas/boleros.
Das 05:30 às 08:30
PROGRAMA DO BOCÃO – Com Tarcísio Rigueira
Prestação de serviço, cidadania, entrevistas, reportagens e informações sobre temas do cotidiano.
Das 08:30 às 10:30
FOLHA NA MANHÃ – Com Neneo de Carvalho
Programa informativo com destaques das redes sociais, trânsito, tempo e temperatura, problemas da comunidade, prestação de serviço, reportagem, entrevistas, agenda cultural. Participação de Jota Ferreira, com o quadro "E agora Meu Véio".
Das 10:30 às 13:00
CONEXÃO NOTÍCIAS – Com Jota Batista
Programa de notícias com visão analítica dos fatos; giro de repórteres e do portal da Folha; Comentário de Magno Martins; Folha Política, entrevistas factuais, noticiário esportivo, interatividade com os ouvintes, canal saúde e Momento de Paz.
* Comentário de Magno Martins, na abertura do Folha Política
Das 13:00 às 14:00
FOLHA MUSICAL
Das 14:00 às 18:00
FOLHA NA TARDE – Com Simone Ventura
Programa musical com entrevistas com cantores, atores e escritores.
Das 18:00 às 19:00
FRENTE A FRENTE – Com Magno Martins
Os bastidores da política com notícias direto de Brasília.
Das 19:00 às 20:00
VOZ DO BRASIL – (Agência nacional)
Das 20:00 à 00:00
FOLHA MUSICAL – com Marcos Aurélio
Músicas nacionais e internacionais
Das 02:00 às 05:30
NO RITMO DA MADRUGADA
músicas românticas nacionais e internacionais
Da 00:00 às 02:00
A HORA DA SAUDADE
o melhor da música que deixou saudade nacional e internacional
Das 02:00 às 05:30
NO RITMO DA MADRUGADA
Programa musical músicas românticas/boleros.
Das 05:30 às 08:30
PROGRAMA DO BOCÃO – Com Tarcísio Rigueira
Prestação de serviço, cidadania, entrevistas, reportagens e informações sobre temas do cotidiano.
Das 08:30 às 10:30
FOLHA NA MANHÃ – Com Neneo de Carvalho
Programa informativo com destaques das redes sociais, trânsito, tempo e temperatura, problemas da comunidade, prestação de serviço, reportagem, entrevistas, agenda cultural. Participação de Jota Ferreira, com o quadro "E agora Meu Véio".
Das 10:30 às 13:00
CONEXÃO NOTÍCIAS – Com Jota Batista
Programa de notícias com visão analítica dos fatos; giro de repórteres e do portal da Folha; Comentário de Magno Martins; Folha Política, entrevistas factuais, noticiário esportivo, interatividade com os ouvintes, canal saúde e Momento de Paz.
* Comentário de Magno Martins, na abertura do Folha Política
Das 13:00 às 14:00
FOLHA MUSICAL
Das 14:00 às 18:00
FOLHA NA TARDE – Com Simone Ventura
Programa musical com entrevistas com cantores, atores e escritores.
Das 18:00 às 19:00
FRENTE A FRENTE – Com Magno Martins
Os bastidores da política com notícias direto de Brasília.
Das 19:00 às 20:00
VOZ DO BRASIL – (Agência nacional)
Das 20:00 à 00:00
FOLHA MUSICAL – com Marcos Aurélio
Músicas nacionais e internacionais
Das 02:00 às 05:30
NO RITMO DA MADRUGADA
músicas românticas nacionais e internacionais
Da 00:00 às 02:00
A HORA DA SAUDADE
o melhor da música que deixou saudade nacional e internacional
Das 02:00 às 05:30
NO RITMO DA MADRUGADA
Programa musical músicas românticas/boleros.
Das 05:30 às 08:30
PROGRAMA DO BOCÃO – Com Tarcísio Rigueira
Prestação de serviço, cidadania, entrevistas, reportagens e informações sobre temas do cotidiano.
Das 08:30 às 10:30
FOLHA NA MANHÃ – Com Neneo de Carvalho
Programa informativo com destaques das redes sociais, trânsito, tempo e temperatura, problemas da comunidade, prestação de serviço, reportagem, entrevistas, agenda cultural. Participação de Jota Ferreira, com o quadro "E agora Meu Véio".
Das 10:30 às 13:00
CONEXÃO NOTÍCIAS – Com Jota Batista
Programa de notícias com visão analítica dos fatos; giro de repórteres e do portal da Folha; Comentário de Magno Martins; Folha Política, entrevistas factuais, noticiário esportivo, interatividade com os ouvintes, canal saúde e Momento de Paz.
* Comentário de Magno Martins, na abertura do Folha Política
Das 13:00 às 14:00
FOLHA MUSICAL
Das 14:00 às 18:00
FOLHA NA TARDE – Com Simone Ventura
Programa musical com entrevistas com cantores, atores e escritores.
Das 18:00 às 19:00
FRENTE A FRENTE – Com Magno Martins
Os bastidores da política com notícias direto de Brasília.
Das 19:00 às 20:00
VOZ DO BRASIL – (Agência nacional)
Das 20:00 à 00:00
FOLHA MUSICAL – com Marcos Aurélio
Músicas nacionais e internacionais
Das 02:00 às 05:30
NO RITMO DA MADRUGADA
músicas românticas nacionais e internacionais
Da 00:00 às 02:00
A HORA DA SAUDADE
o melhor da música que deixou saudade nacional e internacional
Das 02:00 às 05:30
NO RITMO DA MADRUGADA
Programa musical músicas românticas/boleros.
Das 05:30 às 08:30
PROGRAMA DO BOCÃO – Com Tarcísio Rigueira
Prestação de serviço, cidadania, entrevistas, reportagens e informações sobre temas do cotidiano.
Das 08:30 às 10:30
FOLHA NA MANHÃ – Com Neneo de Carvalho
Programa informativo com destaques das redes sociais, trânsito, tempo e temperatura, problemas da comunidade, prestação de serviço, reportagem, entrevistas, agenda cultural. Participação de Jota Ferreira, com o quadro "E agora Meu Véio".
Das 10:30 às 13:00
CONEXÃO NOTÍCIAS – Com Jota Batista
Programa de notícias com visão analítica dos fatos; giro de repórteres e do portal da Folha; Comentário de Magno Martins; Folha Política, entrevistas factuais, noticiário esportivo, interatividade com os ouvintes, canal saúde e Momento de Paz.
* Comentário de Magno Martins, na abertura do Folha Política
Das 13:00 às 14:00
FOLHA MUSICAL
Das 14:00 às 18:00
FOLHA NA TARDE – Com Simone Ventura
Programa musical com entrevistas com cantores, atores e escritores.
Das 18:00 às 19:00
FRENTE A FRENTE – Com Magno Martins
Os bastidores da política com notícias direto de Brasília.
Das 19:00 às 20:00
VOZ DO BRASIL – (Agência nacional)
Das 20:00 à 00:00
FOLHA MUSICAL – com Marcos Aurélio
Músicas nacionais e internacionais
Das 02:00 às 05:30
NO RITMO DA MADRUGADA
músicas românticas nacionais e internacionais
Da 00:00 às 02:00
A HORA DA SAUDADE
o melhor da música que deixou saudade nacional e internacional
Programa informativo com destaques das redes sociais, trânsito, tempo e temperatura, problemas da comunidade, prestação de serviço, reportagem, entrevistas, agenda cultural. Participação de Jota Ferreira, com o quadro "E agora Meu Véio".
Das 10:30 às 13:00
CONEXÃO NOTÍCIAS – Com Jota Batista
Programa de notícias com visão analítica dos fatos; giro de repórteres e do portal da Folha; Comentário de Magno Martins; Folha Política, entrevistas factuais, noticiário esportivo, interatividade com os ouvintes, canal saúde e Momento de Paz.
* Comentário de Magno Martins, na abertura do Folha Política
Das 14:00 às 18:00
FOLHA NA TARDE – Com Simone Ventura
Programa musical com entrevistas com cantores, atores e escritores.
Das 18:00 às 19:00
FRENTE A FRENTE – Com Magno Martins
Os bastidores da política com notícias direto de Brasília.
Das 19:00 às 20:00
VOZ DO BRASIL – (Agência nacional)
Das 20:00 à 00:00
FOLHA MUSICAL – com Marcos Aurélio
Músicas nacionais e internacionais
Das 02:00 às 05:30
NO RITMO DA MADRUGADA
músicas românticas nacionais e internacionais
Das 13:00 às 14:00
SEXTOU – com Rainier Michael e Valdênio Rodrigues
Programa com jeito irreverente de comentar as notícias, com inteligência e descontração.
Das 02:00 às 06:00
MADRUGADA CULTURAL
música regional nordestina.
Das 06:00 à 00:00
SHOW DA MANHÃ – com Neneo de Carvalho
Programa jornalístico, com reportagens locais e nacionais, prestação de serviço, agenda cultural e interatividade com o ouvinte.
Das 12:00 às 14:00
RESGATANDO A CIDADANIA – com Domingos Sávio
Espaço para divulgar a política de inclusão da pessoa com deficiência. Produzido e apresentado por um radialista cego.
Das 13:30 às 14:00
FOLHA MUSICAL
Programa musical com coletânea de sambas e outros ritmos da MPB.
Das 15:00 às 18:00
BOTEQUIM DA FOLHA
Musical. Samba e Pagode
Das 18:00 às 22:00
FOLHA MUSICAL – com Marcos Aurélio
Musical MPB e Pop Rock
Das 22:00 à 00:00
FOLHA HITS
Musical com sucessos internacionais de todos os tempos, com Marcos Aurélio
Da 00:00 às 06:00
NO RITMO DA MADRUGADA
músicas românticas nacionais e internacionais que marcaram época.
Das 10:00 às 14:00
FOLHA MUSICAL
Programa musical com coletânea de sambas e outros ritmos da MPB.