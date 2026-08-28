Das 08:30 às 10:30 FOLHA NA MANHÃ – Com Neneo de Carvalho Programa informativo com destaques das redes sociais, trânsito, tempo e temperatura, problemas da comunidade, prestação de serviço, reportagem, entrevistas, agenda cultural. Participação de Jota Ferreira, com o quadro "E agora Meu Véio".