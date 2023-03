Das 17:00 às 18:00 FOLHA NOTÍCIAS – com Patrícia Breda Um resumo dos acontecimentos locais, nacionais e internacionais, com destaque para Política, esportes e assuntos que estiveram no noticiário do dia, tudo com enfoque analítico e bem humorado. Prestação de serviço com trânsito e mobilidade; mercado de trabalho e previsão do tempo do dia seguinte. Participação especial da colunista de Política da Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo.