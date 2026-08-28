Sex, 28 de Agosto

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Leia o Jornalsexta28/08/2026
Edição Impressa
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Da 00:00 às 02:00

A HORA DA SAUDADE

o melhor da música que deixou saudade nacional e internacional
Das 02:00 às 05:30

NO RITMO DA MADRUGADA

Programa musical músicas românticas/boleros.
NO AR das 05:30 às 08:30

PROGRAMA DO BOCÃO – Com Tarcísio Rigueira

Prestação de serviço, cidadania, entrevistas, reportagens e informações sobre temas do cotidiano.

Ouça a Rádio
Das 08:30 às 10:30

FOLHA NA MANHÃ – Com Neneo de Carvalho

Programa informativo com destaques das redes sociais, trânsito, tempo e temperatura, problemas da comunidade, prestação de serviço, reportagem, entrevistas, agenda cultural. Participação de Jota Ferreira, com o quadro "E agora Meu Véio".
Das 10:30 às 13:00

CONEXÃO NOTÍCIAS – Com Jota Batista

Programa de notícias com visão analítica dos fatos; giro de repórteres e do portal da Folha; Comentário de Magno Martins; Folha Política, entrevistas factuais, noticiário esportivo, interatividade com os ouvintes, canal saúde e Momento de Paz.

* Comentário de Magno Martins, na abertura do Folha Política

Das 14:00 às 18:00

FOLHA NA TARDE – Com Simone Ventura

Programa musical com entrevistas com cantores, atores e escritores.
Das 18:00 às 19:00

FRENTE A FRENTE – Com Magno Martins

Os bastidores da política com notícias direto de Brasília.
Das 19:00 às 20:00

VOZ DO BRASIL – (Agência nacional)

Das 20:00 à 00:00

FOLHA MUSICAL – com Marcos Aurélio

Músicas nacionais e internacionais
Das 02:00 às 05:30

NO RITMO DA MADRUGADA

músicas românticas nacionais e internacionais
Das 13:00 às 14:00

SEXTOU – com Rainier Michael e Valdênio Rodrigues

Programa com jeito irreverente de comentar as notícias, com inteligência e descontração.

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