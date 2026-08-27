27 Ago 2026 20h44min

Eleições 2026 Daniella Marques: Ninguém acredita mais que Lula fará ajuste fiscal; falam em taxar fortunas A administradora afirmou ainda que um eventual ajuste fiscal em um quarto mandato de Lula será feito com aumento de receitas e não a partir de corte de gastos, como propõe o candidato do PL