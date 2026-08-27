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Advogado eleitoral alerta para polarização e uso do STF como bandeira política em 2026
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'Dark Horse': CEO de produtora pede a Mendonça que leve inquérito sobre desvios ao STF
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Depoimento de Vorcaro à PF sobre fraudes do Master é adiado por problemas técnicos
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Equipe jurídica de João Campos acusa Raquel Lyra de abusos de poder político e econômico
27 Ago
2026
23h46min
ELEIÇÕES 2026
Raquel Lyra vai focar nas entregas no guia eleitoral: "O que vem pela frente é ainda melhor"
27 Ago
2026
22h05min
sabatina
Lula admite que envolvimento de Marcola e lobista traz suspeita e desconfiança para o Planalto
Lula disse que Marcola não cumpriu as funções que eram delegadas a ele na chefia do gabinete da Presidência, que eram as de encaminhar pedidos de audiência aos ministério
27 Ago
2026
21h54min
Política
STF adia retomada do julgamento sobre uberização
Corte priorizou julgamento sobre regra do Marco Civil da Internet
27 Ago
2026
21h41min
sabatina
Lula diz que Lulinha será inocentado e que não haverá proteção por parte do governo
A PF investiga se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como "Careca do INSS", em negociações do Ministério da Saúde
27 Ago
2026
20h45min
Denúncia
Natalia Boulos denuncia Arthur do Val ao MP após fala sobre avó ucraniana
Na ocasião, Natália e Arthur do Val debatiam misoginia quando a candidata relembrou falas do ex-deputado estadual sobre mulheres ucranianas
27 Ago
2026
20h45min
Eleições 2026
João Campos "vaza" vídeo do guia eleitoral nas redes sociais um dia antes da veiculação em TV e rádio
Conteúdo foi publicado um dia antes do começo da propaganda eleitoral gratuita veículada no rádio e na televisão
27 Ago
2026
20h44min
Eleições 2026
Daniella Marques: Ninguém acredita mais que Lula fará ajuste fiscal; falam em taxar fortunas
A administradora afirmou ainda que um eventual ajuste fiscal em um quarto mandato de Lula será feito com aumento de receitas e não a partir de corte de gastos, como propõe o candidato do PL
27 Ago
2026
20h39min
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro quer anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo de amanhã
Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro
27 Ago
2026
20h28min
Eleições 2026
Se o presidente fosse Jair Bolsonaro, taxa de juros seria metade do que está hoje, diz Flávio
Flávio também afirmou que não é difícil solucionar os problemas da economia brasileira.
27 Ago
2026
20h27min
Brasil
STF decidirá se acesso a dados de usuários precisa de ordem judicial
Placar está 2 a 0 para permissão prévia sobre informações de internet
27 Ago
2026
20h27min
Eleições 2026
Quaest: Caiado tem 32%, Flávio Bolsonaro, 27%, e estão tecnicamente empatados em Goiás
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, aparece em terceiro lugar, com 20%
27 Ago
2026
19h55min
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro tem 37% e Lula, 30% na disputa pela Presidência no ES, aponta pesquisa
Para 78% dos entrevistados, a escolha do candidato à Presidência é definitiva. Outros 22% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições
27 Ago
2026
19h34min
Eleições 2026
João Campos relaciona queda nas pesquisas à ação do suposto gabinete do ódio
À SBT News, candidato ao governo disse não ter dúvida de ser alvo de ataques há mais de um ano
27 Ago
2026
19h15min
Eleições 2026
Nunes Marques pauta julgamento sobre deepfake de Bolsonaro para próxima terça-feira
O ministro, que é relator do caso, se reuniu com os ministros do TSE na semana passada para buscar a construção de um consenso mínimo entre os colegas
27 Ago
2026
18h31min
Eleições 2026
Propaganda de Lula tem áudio de Flávio chamando Vorcaro de irmão ao pedir dinheiro a banqueiro
O horário gratuito de rádio e TV tem início nesta sexta-feira (28) e vai até 1.º de outubro
27 Ago
2026
17h55min
voto
Saiba como justificar a ausência nas eleições de 2026
A justificativa é destinada ao eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia e horário da votação, das 8h às 17h
27 Ago
2026
17h44min
Política
Túlio Gadêlha articula com Omar Aziz para acelerar votação pelo fim da escala 6x1 no Senado
Relator deve apresentar parecer e pauta entra no esforço concentrado do Congresso Nacional
27 Ago
2026
17h38min
Política
Ivan Moraes se reúne com Humberto Costa e reforça apoio a Lula no 1º turno
Candidato ao Governo pelo PSOL defendeu a reeleição presidencial como prioridade democrática
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