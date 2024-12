A- A+

GOIÁS Segurança de deputado do PL é preso após ameaçar adolescente que teria 'relação íntima' com o parlam Professor Alcides Ribeiro (PL-GO) foi apoiado por Bolsonaro nas últimas eleições para prefeitura de Aparecida

Um suposto relacionamento entre o deputado federal Professor Alcides Ribeiro (PL-GO) e um adolescente menor de idade está por trás de uma investigação da Polícia Civil de Goiás. Nesta quinta (12), agentes realizaram a Operação Peneira contra funcionários ligados ao parlamentar, que teriam invadido a casa e ameaçado o jovem, com arma de fogo, a fim de apagar vídeos, fotos e conversas que mostravam a relação entre os dois.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida de Goiânia cumpriu, nesta quinta, três mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão na casa de investigados.



Segundo a Polícia Civil, os investigados "restringiram a liberdade do adolescente, o qual foi ameaçado com a utilização de armas de fogo para que entregasse os aparelhos telefônicos e fornecesse a senha do ICloud". Para a polícia, o objetivo do crime era "ocultar relação íntima entre o adolescente e um parlamentar".

A Polícia Civil não divulgou o nome de Alcides Ribeiro como o parlamentar envolvido no caso, mas o deputado do PL confirmou ao jornal Mais Goiás que um dos presos, identificado como Leno, trabalha como seu segurança e mora em sua residência, em Aparecida de Goiânia.



De acordo com o jornal O Hoje, os outros dois presos seriam um instrutor de tiro e um policial militar da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida, que teriam atuado a mando do deputado. Procurado, o deputado ainda não se manifestou oficialmente.

Bate boca na Câmara

A operação já teve repercussão na Câmara dos Deputados, nesta quinta, durante um debate sobre medidas de combate à pedofilia. Adversária política de Alcides Ribeiro em Goiás, a deputada Adriana Accorsi (PT-GO) se referiu à operação ao defender a implementação do cadastro nacional de condenados por crimes sexuais contra crianças.

— Essas pessoas estão mentindo falando que assunto de pedofilia não é de partido A ou B, acusando os partidos de esquerda de defender, sendo que o deputado federal que foi acusado de pedofilia hoje no estado de Goiás é do PL. Os assessores foram presos ameaçando criança com arma de fogo em Goiás — afirmou Accorsi, na tribuna.

Ao final, a deputada relatou que foi alvo de ofensas ao abordar o tema.

Apoio de Bolsonaro

Nas últimas eleições municipais, o ex presidente Jair Bolsonaro declarou apoio a Alcides Ribeiro, que concorreu à prefeitura de Aparecida de Goiânia. No dia do segundo turno, Bolsonaro inclusive acompanhou o apadrinhado, que terminou derrotado por Leandro Vilela (MDB), que era apoiado pelo governador Ronaldo Caiado.

A derrota foi uma das mais importantes entre os apoios de Bolsonaro nas últimas eleições. Com empenho em mostrar força contra Caiado, o ex-presidente escolheu justamente o estado como destino no dia do segundo turno. Assim, ele esteve em Goiânia, para apoiar Fred Rodrigues (PL), que foi derrotado por Sandro Mabel (União), e em Aparecida, que fica na região metropolitana.

