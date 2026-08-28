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05 Ago
2026
09h46min
Streaming
Autor de ''Game of Thrones'' revela batalha contra a depressão: ''O pior pode estar por vir''
Escritor de 77 anos contou que, apesar de ter realizado sonhos profissionais e vivido momentos de grande alegria, também precisou lidar com o luto pela morte de amigos e com dificuldades emocionais
31 Jul
2026
11h44min
Streaming
Alicia Silverstone confirma sequência de 'As Patricinhas de Beverly Hills'
Projeto foi oficializado pelo Paramount+, estúdio responsável pelo lançamento do longa de 1995, e será desenvolvido em formato de série, com seis episódios
22 Jul
2026
07h00min
RAINHA DA SOFRÊNCIA
Marília Mendonça: cantora que faria 31 anos hoje ganhará série documental no streaming
Em quatro episódios, lançamento da Prime Video será acompanhado por exposição inédita no MIS-SP; artistas sertanejos, amigos e familiares falam sobre suas memórias ao lado da 'Rainha da Sofrência'
20 Jul
2026
08h07min
Série
K-drama mistura fantasia e xamanismo em trama repleta de mistérios
Trama usa uma espécie de terror visual e psicológico para deixar o público imerso na história
08 Jul
2026
17h40min
O Urso
Emmy 2026: Rob Reiner recebe indicação póstuma por participação em "O Urso"
Lenda de Hollywood, Reiner concorre na categoria de melhor ator convidado em série de comédia por interpretar Albert Schnuff, consultor especializado em restaurantes e negócios
07 Jul
2026
21h20min
Cinema
Sylvester Stallone faz 80 anos; confira 30 filmes do astro para assistir nos streamings
Com uma filmografia que atravessa gerações, Stallone coleciona sucessos que seguem conquistando novos públicos
06 Jul
2026
11h09min
terceira temporada
'A Casa do Dragão': quem é Daeron Targaryen, 'filho perdido' de Alicent que aparece na série
Diferentemente do retratado na série, o livro Fogo & Sangue traz Daeron como um rival direto de seus primos, filhos de Rhaenyra
02 Jul
2026
18h07min
filme
'Marília': saiba quem é quem no elenco do filme sobre a cantora sertaneja
Marina Versos foi escolhida para interpretar a Rainha da Sofrência
19 Jun
2026
10h48min
Série
'Os Donos do Jogo': Elenco se reúne para celebrar o início das gravações da 2ª temporada
Atores e o diretor e co-criador Heitor Dhalia se reuniram na quadra da Acadêmicos da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde fizeram uma primeira leitura do roteiro e aproveitaram uma tarde de samba e feijoada.
16 Jun
2026
07h10min
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Séries jurídicas estão em alta entre produções mais assistidas da Netflix
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12 Jun
2026
10h44min
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Amazon pede respeito ao elenco da série Off Campus
"Contas que propagarem assédio direcionado serão proibidas de seguir nossos perfis", conclui o comunicado
10 Jun
2026
10h38min
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Doctor Who perde roteirista e BBC cancela especial de Natal; saiba mais
No mesmo texto, a emissora confirmou que segue procurando novos parceiros para a produção e distribuição mundial da série após a parceria decepcionante com a Disney
09 Jun
2026
09h11min
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Trailer da nova temporada de The Walking Dead surpreende fãs com volta de personagem
Desde o encerramento da série principal, em 2022, a franquia apostou em produções derivadas para manter vivas as histórias de personagens que conquistaram o público ao longo de mais de uma década
08 Jun
2026
18h46min
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O longa traz Jaafar Jackson no papel de Michael Jackson e mostra como ele foi de estrela mirim com o Jackson 5 a um dos maiores astros da história da música
28 Mai
2026
11h14min
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Tudo o que você precisa saber sobre a série "Spider-Noir", com Nicolas Cage
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26 Mai
2026
18h02min
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Dylan de 'Euphoria' é filho de Richard Gere; conheça Homer Gere
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