19 Jun 2026 10h48min

Série 'Os Donos do Jogo': Elenco se reúne para celebrar o início das gravações da 2ª temporada Atores e o diretor e co-criador Heitor Dhalia se reuniram na quadra da Acadêmicos da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde fizeram uma primeira leitura do roteiro e aproveitaram uma tarde de samba e feijoada.