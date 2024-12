Nem pão, nem suco: isto é o que você deve comer no café da manhã para viver mais e ter boa saúde

A- A+

O café da manhã é a primeira refeição do dia e, segundo o portal de saúde Better Health Channel, é responsável por repor o suprimento de glicose para aumentar os níveis de energia e estado de alerta. Também fornece nutrientes essenciais para uma boa saúde, por isso escolher o que comer é uma decisão importante. Muitas pessoas começam o dia com torradas, sucos frescos e cereais. No entanto, um estudo publicado na revista científica Nutrients revelou que comer ovos cozidos é o mais recomendado.

"A ingestão de dois ovos por dia, em comparação com um café da manhã com aveia, promoveu uma mudança nos padrões alimentares, não levou a um aumento nos biomarcadores associados a doenças cardiovasculares e resultou em medidas de saciedade tanto subjetivas quanto objetivas em uma população saudável", apontaram os pesquisadores.





Além disso, de acordo com um artigo do WebMD, revisado clinicamente pela dermatologista Zilpah Sheikh, esse alimento é uma excelente fonte de nutrientes que combatem doenças, como a luteína e a zeaxantina.

"Esses carotenoides podem reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade, a principal causa de cegueira em adultos mais velhos", diz o relatório. Além disso, por serem uma fonte de proteína magra, os ovos podem "saciar sem adicionar muitas calorias". Sendo útil caso você queira perder peso ou mante-lo em um patamar saudável.

Por outro lado, um artigo da Universidade do Sul da Califórnia mencionou que um único ovo cozido está repleto dos seguintes nutrientes:

Vitaminas A, B5, B12, D, E, K, B6.

Folato.

Fósforo.

Selênio.

Cálcio.

Zinco.

Proteína.

Gorduras saudáveis.

Como preparar ovos cozidos

O portal Eggs.ca, especializado em receitas com ovos, compartilhou o passo a passo para preparar ovos cozidos perfeitos:

Coloque os ovos em uma única camada no fundo da panela e cubra com água fria. A água deve estar aproximadamente um pouco acima dos ovos. Cubra a panela com uma tampa.

Em fogo alto, leve os ovos à fervura.

Retire do fogo e deixe descansar na água por 10 a 12 minutos.

Escorra a água e imediatamente passe água fria sobre os ovos até que esfriem.

Descasque, sirva e aproveite.

Recomendações

Embora o consumo deste alimento possa ser benéfico para a saúde, o portal Everyday Health explicou que um ovo cozido contém 186 miligramas de colesterol.

"Um estudo concluiu que cada 300 mg adicionais de colesterol dietético consumidos por dia estavam associados a um aumento de 17% e 18%, respectivamente, no risco de doenças cardiovasculares e de morte por qualquer causa", mencionou.

Lembre-se de consultar um profissional de saúde antes de adicionar novos ingredientes à sua dieta. Procure um centro médico próximo caso apresente sintomas adversos.

