Saiba quais são os alimentos que você não deve congelar segundo especialistas

As geladeiras e os congeladores estão entre os aparelhos mais importantes em cozinhas ao redor do mundo, pois permitem que alimentos e refeições sejam conservados em boas condições para consumo dias após o armazenamento. Embora esse seja o principal uso desses eletrodomésticos, é fundamental utilizá-los de forma adequada para evitar riscos à saúde.



A Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição (Aesan) divulgou informações importantes sobre o processo correto de armazenamento de alimentos nesses aparelhos e quais não devem ser armazenados.

A organização recomenda manter a temperatura do congelador em -18°C ou menos, garantindo que os micro-organismos presentes nos alimentos permaneçam inativos. Esses micro-organismos, quando ingeridos após serem reativados, podem causar doenças.

Durante o descongelamento, é crucial lembrar que o aumento da temperatura pode reativar essas células. Por isso, é importante descongelar os alimentos de forma adequada, evitando consequências indesejadas.

Alimentos que não devem ser congelados

A Aesan afirma que existem alguns produtos que não deveriam ser congelados, pois, embora pareçam seguros e saudáveis, podem perder algumas de suas qualidades. Esses alimentos incluem frutas e vegetais que serão consumidos crus.

Entre esses produtos, estão a alface, os tomates, as batatas, os ovos com casca, alimentos com alto teor de gordura, a maionese e alimentos fritos. Isso porque, durante o processo de descongelamento, podem ser ativados micro-organismos que, em abundância, apresentam riscos à saúde.

Além disso, alimentos quentes não devem ser congelados, pois podem "afetar negativamente outros alimentos". Por outro lado, comidas compradas já em baixas temperaturas devem ser congeladas no mesmo dia.

