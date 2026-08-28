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Alison dos Santos vence prova e bate recorde mundial dos 400m com barreiras em Zurique
FUTEBOL
Náutico terá três reforços para jogo contra o Athletic
FUTEBOL INTERNACIONAL
Fase de grupos da Liga da Champions terá Barcelona e PSG diante do City e Arsenal x Real Madrid
FUTEBOL
João Pedro volta ao Santa Cruz e pode reforçar equipe contra Anápolis
SANTA CRUZ
"Só depende de nós", afirma Cristian de Souza sobre a classificação do Santa Cruz
FUTEBOL INTERNACIONAL
Alcaraz e Djokovic podem se enfrentar nas semifinais do US Open
FUTEBOL
Atlético-MG denuncia Kaio Jorge: "Risco de incapacitar permanentemente o colega de profissão"
FUTEBOL INTERNACIONAL
AFA é atendida pela Fifa e Argentina cumprirá as duras punições da Copa do Mundo em amistosos
Campeonato Espanhol
Barcelona desperdiça muitas chances, mas bate Athletic Bilbao; Raphinha deixa sua marca
27 Ago
2026
20h45min
Campeonato Espanhol
Barcelona desperdiça muitas chances, mas bate Athletic Bilbao; Raphinha deixa sua marca
Equipe catalã chegou aos seis pontos, se juntando a Real Madrid, Sevilla e Bétis no topo da tabela
27 Ago
2026
17h59min
Futebol
Conmebol divulga datas e horários das quartas da Libertadores e da Sul-Americana
Os confrontos da Libertadores retornam no dia 8 de setembro, às 19h (de Brasília), com o embate entre Fluminense e Platense, da Argentina, no Maracanã
27 Ago
2026
17h01min
atletismo
Alison dos Santos é 1º brasileiro recordista mundial em atletismo de pista desde João do Pulo
Piu correu os 400m com barreiras em 45s80, em Zurique; na rua, Ronaldo da Costa foi recordista mundial da maratona em 1998
27 Ago
2026
16h58min
ATLETISMO
Alison dos Santos vence prova e bate recorde mundial dos 400m com barreiras em Zurique
O atleta brasileiro fez 45s80, ficando aproximadamente 14 milésimos abaixo do recorde anterior
27 Ago
2026
16h51min
FUTEBOL INTERNACIONAL
Alcaraz e Djokovic podem se enfrentar nas semifinais do US Open
O torneioterá início no próximo domingo (30)
27 Ago
2026
16h11min
FUTEBOL
Náutico terá três reforços para jogo contra o Athletic
Vinicius, Júnior Todinho e Gustavo Henrique voltam a ficar à disposição do clube para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro
27 Ago
2026
15h50min
FUTEBOL INTERNACIONAL
Fase de grupos da Liga da Champions terá Barcelona e PSG diante do City e Arsenal x Real Madrid
O formato mantém o mesmo padrão das duas últimas edições, cada equipe terá oito jogos e a disputa pelas vagas ocorrerá em formato de pontos corridos
27 Ago
2026
15h25min
FUTEBOL INTERNACIONAL
Bouaddi está pronto para jogar pelo Manchester City, diz Maresca
O jovem meio-campista marroquino chega do Lille por mais de 100 milhões de dólares
27 Ago
2026
15h16min
AUTOMOBILISMO
Piloto argentino Franco Colapinto renova contrato com a Alpine
O novo cínculo é válido até fim da temporada 2027
27 Ago
2026
15h11min
FUTEBOL INTERNACIONAL
AFA é atendida pela Fifa e Argentina cumprirá as duras punições da Copa do Mundo em amistosos
A entidade entrou com recurso e comemorou a decisão concedida nesta quinta-feira (27)
27 Ago
2026
14h50min
FUTEBOL
Atlético-MG denuncia Kaio Jorge: "Risco de incapacitar permanentemente o colega de profissão"
O lance em questão tirou o zagueiro Ruan Tressoldi da partida, sendo levado ao hospital
27 Ago
2026
14h43min
FUTEBOL INTERNACIONAL
Atlético de Madrid critica postura do Barcelona e fecha as portas para negociar Julián Alvarez
Diante do impasse, o Arsenal segue interessado no argentino, tendo já manifestado interesse em contar com o atleta
27 Ago
2026
14h37min
FUTEBOL
Agência da CBF proíbe Vasco de captar empréstimo com a Crefisa e fazer negócios com o Palmeiras
A proibição é uma medida cautelar integrada à abertura de um procedimento para investigar se há conflito de interesses na venda da SAF vascaína a Marcos Lamachia
27 Ago
2026
14h30min
FUTEBOL
João Pedro volta ao Santa Cruz e pode reforçar equipe contra Anápolis
O meia estava atuando pelo ABC e rescindiu seu contrato para retornar ao Tricolor
27 Ago
2026
13h18min
Provocações
Neymar e Fábio Sormani: entenda discussão entre jogador e jornalista
As interações pelas redes sociais contém provocações e tentativa de marcar um desafio
27 Ago
2026
12h50min
SANTA CRUZ
"Só depende de nós", afirma Cristian de Souza sobre a classificação do Santa Cruz
Pela última rodada da primeira fase da Série C, o Tricolor encara o Anápolis neste sábado (29), fora de casa
27 Ago
2026
12h24min
INVESTIGAÇÃO
Uefa prepara denúncia contra Infantino por "gestão desleal", dizem fontes
Entidade europeia acusa presidente da Fifa de ter conduzido em segredo plano para transferir direitos comerciais da Copa do Mundo e do Mundial de Clubes
27 Ago
2026
10h26min
FUTEBOL
Eliminação do River Plate define chaveamento das quartas da Sul-Americana; veja os confrontos
São Paulos, Vasco, Atlético-MG e Santos seguem na disputa
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