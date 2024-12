A- A+

TRICOLOR De olho no mercado, Santa Cruz tem interesse na contratação do goleiro Deivity, ex-Náutico Arqueiro de 33 anos participou da reta final do Alvirrubro na Série C de 2024

De olho no mercado, o Santa Cruz segue em busca de capacitar o elenco coral para a temporada de 2025. O nome da vez é o goleiro Deivity, que se despediu do rival Náutico ainda no dia 1º de novembro, e está livre no mercado.

Em apuração da equipe de reportagem do Portal Folha de Pernambuco, o diretor-executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, afirmou que o jogador é um dos nomes que atraem o interesse da equipe Tricolor.

No Náutico (último clube de Deivity), o arqueiro de 33 anos realizou seis jogos no ano de 2024, tendo sofrido cinco gols, além de ter contribuído para os 10 pontos dos 18 possíveis nos jogos em que esteve em campo.

TRAJETÓRIA

Na carreira, Deivity soma passagens por diversos clubes gaúchos (Ypiranga-RS, São José-RS, Cruzeiro-RS, São Paulo-RS, São Luiz, dentre outros), além de recentemente ter defendido as metas de Botafogo-SP, Ituano-SP e CSA-AL, antes de desembarcar em solo pernambucano para vestir a camisa do Timbu.

Uma estatística considerável são os poucos jogos realizados enquanto profissional (com relação aos demais colegas de profissão). Deivity esteve em campo em 203 partidas ao longo dos seus 15 anos de carreira - até então.



Contudo, no período recente entre 2019 e 2022, o jogador elevou sua média, fazendo 35 jogos por ano neste recorte.

A situação, então, está sendo avaliada pela direção coral, que busca acertar no plantel no ano de retorno à Série D do futebol nacional.

