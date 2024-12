A- A+

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz: "Não adianta chorar pelo leite derramado", diz Douglas Skilo sobre amistosos cancelados Atacante minimizou obstáculos na pré-temporada e mostrou confiança para o primeiro compromisso do Tricolor em 2025, diante do Treze

O Santa Cruz encontrou alguns obstáculos durante a preparação para a temporada de 2025. Dois dos quatro amistosos marcados durante a pré-temporada tiveram que ser cancelados.

O primeiro, contra o ASA-AL, não aconteceu devido a um problema técnico no ônibus que transportava a equipe alagoana. O segundo, contra o CSA, foi cancelado por falta de local para o duelo, já que o Arruda e a Arena de Pernambuco estão passando por requalificação no gramado.

Apesar da importância dos amistosos para ajustes técnicos e táticos, o foco do elenco coral está no próximo desafio do Tricolor, diante do Treze, pela pré-Copa do Nordeste. É o que diz o atacante Douglas Skilo, recém-contratado para reforçar o sistema ofensivo da equipe pernambucana.

"Os amistosos são muito importantes, porque é o que vamos enfrentar na Copa do Nordeste. Joguei a competição este ano e sei o quanto é difícil um jogo de nível da Copa do Nordeste, só que não podemos chorar pelo leite derramado. Já passou e não vai ter mais. O que podemos fazer é trabalhar mais ainda, se entrosar durante os treinamentos, até porque dia 21 tem amistoso e temos que estar mais prontos do que nunca, porque jogar a Copa do Nordeste é difícil e a fase pré-Copa é mais difícil ainda", pontuou o jogador, em entrevista coletiva realizada nesta sexta (13), no estádio do Arruda.

Ainda sobre a pré-temporada, o atleta de 30 anos acredita que o elenco do Santa Cruz está preparado fisicamente para o seu primeiro compromisso do ano, que pode ser o primeiro passo para garantir uma vaga na competição regional.

"Acredito que está tudo dentro dos planos, até porque quem jogou um pouco menos no ano veio mais cedo pra cá. Este ano joguei 45 jogos, tive 30 dias de férias e acho que não perdi tanto o ritmo porque treinei também. Se o jogo fosse na próxima semana, já estaria pronto. É óbvio que não temos margem para erro, é um jogo de mata-mata, mas acredito que vai dar tudo certo aqui no Arruda, com a torcida apoiando, vamos conseguir a classificação", declarou o atacante.

Na temporada de 2024, Douglas atuou pelo CSA, ABC e Volta Redonda — sendo, neste último, campeão pela Série C do Campeonato Brasileiro. Durante a entrevista, o jogador explicou sua motivação para aceitar o desafio de jogar a Série D, logo após ter conquistado o acesso para a Segunda Divisão.

"Dois dirigentes daqui foram assistir a um jogo nosso, gostaram de mim e conversamos pós-jogo. Só que, até então, não tinha nada acertado. Eles me ligaram, fizeram um projeto legal e eu vim, até porque a camisa [do Santa] é pesada, eleva nós, jogadores, e fazer história no Santa Cruz é totalmente diferente. A torcida também me motivou a estar aqui", relatou Skilo.

Ainda sobre a torcida, o atleta enfatizou a ansiedade para jogar no Arruda e receber o apoio dos Tricolores:

"Me motivou muito, inclusive, estou ansioso para ver a torcida aqui no Arruda nos apoiando [...] a pressão vai ser para os adversários. Nunca tinha jogado no Arruda e estou muito ansioso para estrear aqui", declarou.

Ao lado dos atacantes Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Vini Moura, Zé Artur, Anthony (base) e Vinícius Hora (base), Skilo irá reforçar o sistema ofensivo da Cobra Coral em 2025. Sobre suas características, o jogador mostrou ser um atacante versátil.

"Sou um cara que me dedico muito durante o jogo, corro bastante, ajudo na marcação, no ataque, procuro estar sempre dando o meu melhor. Atuo também por dentro, jogo de nove pelas duas pontas, essas são as minhas características", finalizou.

