Tricolor Santa Cruz apresentou oficialmente o atacante Jhonatan Ribeiro, que garante adicionar versatilidade Atleta disse poder atuar tanto no ataque, quanto no meio e nas laterais

O Santa Cruz apresentou, nesta quinta-feira (12), o atacante Jhonatan Ribeiro, jogador de 31 anos, que vestiu a camisa do Ypiranga-RS nas últimas três temporadas. Velho desejo de Itamar, o atleta garantiu que pode jogar em várias posições para ajudar o clube em 2025.

“Minhas características dentro de campo são de um jogador muito ofensivo, veloz, com boa qualidade técnica de passe; consigo jogar de ponta direita, ponta esquerda, em ambas laterais, de meio-campo”, disse Jhonatan.

Essa será a primeira vez que Jhonatan Ribeiro atua em um clube nordestino, ainda assim, fez questão de se mostrar atualizado sobre o cenário do futebol local e projetou o primeiro duelo da Pré-Copa do Nordeste, contra o Treze. “Quando o Itamar me ligou, ele queria trabalhar antes comigo, acabou não dando certo por contratos, mas agora tive essa oportunidade de estar no Santa Cruz, com uma expectativa de entregar meu máximo dentro de campoEssa será a primeira vez que Jhonatan Ribeiro atua em um clube nordestino, ainda assim, fez questão de se mostrar atualizado sobre o cenário do futebol local e projetou o primeiro duelo da Pré-Copa do Nordeste, contra o Treze.

Jhonatan Ribeiro fez parte do jogo-treino do Santa Cruz, na última quarta-feira (11), contra o sub-20 - Evelyn Victoria/SCFC



“Espero estrear bem e com vitória, que é o que precisamos. A Copa do Nordeste é muito forte, todos os jogadores querem jogar o torneio e é um campeonato muito competitivo. Espero que possamos almejar voos maiores", declarou.



Sobre a chegada ao novo clube, Jhonatan garantiu que a força da torcida do Santa Cruz foi um grande atrativo. “O que me motivou a vir ao Santa Cruz foi a torcida. Nunca tinha jogado contra ou aqui no Arruda, mas a motivação maior foi esse desafio, essa torcida maravilhosa e deixar o clube onde ele merece que é no mínimo uma Série B".







