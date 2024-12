A- A+

EMPRÉSTIMO Santa Cruz: lateral-direito Yuri Ferraz é emprestado ao Velo Clube Jogador disputará a Primeira Divisão do Campeonato Paulista na próxima temporada; contrato com o Tricolor vai até o fim da Série D

Anunciado pelo Santa Cruz no fim de outubro, o lateral-direito Yuri Ferraz terá outro destino na temporada de 2025. Antes mesmo do ano começar, o jogador será emprestado ao Velo Clube.

Na equipe do interior paulista, o lateral disputará a Primeira Divisão do Paulistão. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol Harlei Menezes à reportagem da Folha de Pernambuco.

Apresentado em novembro, Yuri demonstrou entusiasmo e paixão pela torcida tricolor. “O acerto com o Santa Cruz foi bem simples, pela camisa, pela torcida. Tive a oportunidade de vir ao estádio e, quando vi a torcida apaixonada, o modo como amam o clube, foi a primeira coisa que me chamou atenção. Era uma vontade que eu já tinha”, disse.

No entanto, o motivo do seu empréstimo se deu ao volume de atletas disputando a mesma posição, especialmente após o retorno de Toty.

Formado nas bases do São Paulo e do Ituano, o lateral soma passagens por Guarani-MG, Boa Esporte, Caldense, Ferroviário, Amazonas, entre outros.

Nesta temporada, Yuri defendeu o ABC e somou 27 jogos. Depois, acertou com o Caxias, entrando em campo em nove partidas. O jogador tem contrato com a Cobra Coral até o fim da Série D e poderá retornar ao Arruda para disputar o segundo semestre.

Opções no elenco

Com o empréstimo de Yuri, o técnico Itamar Schülle conta com Toty, Israel e Matheus Castilho (base) para compor a lateral direita do Santa Cruz no início de 2025.

O primeiro desafio do Tricolor será diante do Treze-PB, pela pré-Copa do Nordeste. A data e o horário da partida ainda não foram divulgados.

Elenco do Santa Cruz em 2025

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique, Moisés e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Matheus Castilho (base) e Toty;

Lateral-esquerdo: Rodrigues;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo e João Pedro;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Zé Artur, Anthony (base) e Vinícius Hora (base).

