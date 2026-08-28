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Topo Horoscopo por Marcela Fernandes

Horóscopo

27 de agosto

Áries 20/03 a 20/04

Já estamos sob as influências energéticas do eclipse lunar que ocorre entre hoje e amanhã. Para você, ele propõe uma reinvenção da sua relação com seu emocional e espiritual, promovendo um equilíbrio com o lado material e físico. Se puder, fique mais recolhido e escolha o silêncio. Preste atenção aos seus sonhos!

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