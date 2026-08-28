27 de agosto Áries 20/03 a 20/04 Já estamos sob as influências energéticas do eclipse lunar que ocorre entre hoje e amanhã. Para você, ele propõe uma reinvenção da sua relação com seu emocional e espiritual, promovendo um equilíbrio com o lado material e físico. Se puder, fique mais recolhido e escolha o silêncio. Preste atenção aos seus sonhos!

27 de agosto Touro 21/04 a 20/05 Preparado para as energias do eclipse? Para o nativo de Touro, ele vai renovar sua vida social e convívio coletivo, além de propor uma revisão dos seus sonhos de vida. Vale a pena aproveitar a deixa para fazer uma revisão nos seus objetivos mais importantes dos próximos seis meses: eles estão bem claros para você?

27 de agosto Gêmeos 21/05 a 20/06 O eclipse lunar é um evento poderoso, e nesta quinta já estamos recebendo as suas energias. Para você, ele trará novas dinâmicas de equilíbrio entre a vidas profissional e pessoal, e também uma transformação nos seus rumos de carreira nos próximos meses. Fique atento aos sinais de desgaste ou desejo de mudança!

27 de agosto Câncer 21/06 a 21/07 Seu astro regente, a Lua, passará por um eclipse entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã, e seus efeitos já serão sentidos ao longo do dia. Para você, ele propõe buscar a expansão da consciência e sair das zonas de conforto mentais e geográficas. Reinvente sua relação com suas crenças nos próximos seis meses.

27 de agosto Leão 22/07 a 22/08 O eclipse lunar que ocorre entre hoje e amanhã vai mexer com muitas das suas certezas e com o que você considerava como sólido e imutável, tanto no campo emocional quanto no material. Desapegos e mudanças que aconterão à sua revelia serão o seu portal de transformação nos próximos meses: esteja disposto a acompanhar.

27 de agosto Virgem 23/08 a 22/09 O eclipse lunar de hoje é no seu signo complementar, indicando que relações como namoro, casamento, amizades próximas e até cooperações profissionais sofrem um forte impacto energético. Isso por si só não é negativo, mas esteja preparado para fluir junto com os acontecimentos. Rigidez não vai ajudar neste momento.

27 de agosto Libra 23/09 a 22/10 As energias movimentadas pelo eclipse vão incentivar o libriano a equilibrar a sua saúde mental e a física, pois um desses polos pode estar sendo negligenciado. Entre hoje e amanhã, pode ser que sintomas desagradáveis se apresentem, como uma espécie de alerta: dê atenção aos sinais e se comprometa consigo mesmo.

27 de agosto Escorpião 23/10 a 21/11 O eclipse lunar de hoje tem a proposta de estimular você a achar um ponto de equilíbrio entre sua dedicação a si mesmo e a dedicação aos outros, o que atravessa principalmente as amizades e relações amorosas: algo não está bem regulado. Você estará muito passional e muito criativo; faça algo de positivo com isso.

27 de agosto Sagitário 22/11 a 21/12 O eclipse lunar é uma energia que dispara redirecionamentos em algum setor da nossa vida: o de hoje vai lhe estimular a encontrar o equilíbrio entre carreira e família, sem abrir mão das suas metas profissionais, mas também sem negligenciar a vida íntima. O Universo vai ajudá-lo a encontrar as melhores maneiras.

27 de agosto Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o nativo de Capricórnio, o eclipse lunar de hoje vai desencadear uma nova relação com a comunicação, a troca de informações com o mundo e o seu meio-ambiente geográfico; nos próximos meses, sua vida muda com acontecimentos nesses setores. Hoje, filtre a sua interpretação das coisas: estará muito emotiva.

27 de agosto Aquário 21/01 a 19/02 O aquariano recebe o impacto transformador do eclipse em seu setor dos recursos e materialidade. Com essa energia atuando, nos próximos meses sua vida financeira será modificada, principalmente se você buscar usar sua intuição com mais confiança. Hoje, atenção aos acontecimentos envolvendo patrimônio: serão sinais.