Tumulto Recife: protesto trava trânsito na Agamenon, e via é liberada depois de uma hora; veja motivo A paralisação teve início na avenida Cruz Cabugá e chegou até a principal via da Capital pernambucana

Um protesto de moradores de Santo Amaro causou transtorno no trânsito do Recife, no final da tarde desta sexta-feira (13).

A paralisação do trânsito teve início por volta das 17h na avenida Cruz Cabugá e, após dispersão da polícia, chegou até a Agamenon Magalhães, onde fechou a via nos dois sentidos.

A situação foi finalizada por volta das 19h, com o Corpo de Bombeiros apagando as chamas que fecharam a via.

De acordo com Lúcio Flávio Nunes, líder comunitário, o protesto foi motivado por insatisfação dos moradores sobre a possibilidade de transformação do Campo do Barro, em Santo Amaro, num conjunto habitacional.

O local é, há 50 anos, um espaço de lazer para os moradores da área.

“A comunidade não é contra a construção de um habitacional, quem não tem casa precisa, mas sim pelo local que estão querendo fazer”, explicou Lúcio.

