Colisão entre caminhão e microônibus deixa múltiplos feridos na PE-22, em Paulista

Uma colisão entre um caminhão e um microônibus deixou múltiplos feridos na PE-22, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O acidente aconteceu na altura do Condomínio Horizontal, por volta das 14h30 desta sexta-feira (13).

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Samu seguem participando da ocorrência. Oito viaturas dos bombeiros foram acionadas, além de helicóptero da PRF.

Os bombeiros conduziram três vítimas, outras cinco foram socorridas pelo Samu e uma pela PRF. A quantidade total de vítimas ainda não foi confirmada.



As pessoas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros tiveram apenas escoriações. Foram duas mulheres, de 44 e 35 anos, e um homem de 37 anos. Todos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda.

Segundo a PRF, um homem de aparentemente 30 anos foi transportado de helicópero em seis minutos até um hospital particular na Ilha do Leite, área central do Recife.



Ele estava com uma fratura exposta na perna, mas apresentava um estado de saúde estável, informou a Polícia Rodoviária Federal.

O Samu informou que atendeu no total cinco pessoas. Três foram encaminhadas para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista; uma para o Hospital da Restauração, no Derby, e outra no Esperança Recife, na Ilha do Leite.

O trânsito da PE-22, no sentido Maria Farinha, continua travado em decorrência do acidente.

