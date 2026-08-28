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27 Ago
2026
21h56min
Mundo
Presidente sírio nomeia líder curdo como seu assessor
As novas autoridades islamistas da Síria, que derrubaram o antigo governante Bashar al Assad em dezembro de 2024, têm buscado ampliar o controle estatal para todo o país
27 Ago
2026
21h45min
avalanche
USGS: Desprendimento de geleira no Nepal provocou evento sísmico de magnitude 5,2
O serviço observou que um colapso glacial ocorre quando uma parte de uma geleira se desprende e os detritos descem a encosta rapidamente
27 Ago
2026
21h39min
Guerra
Rezai diz que Irã prepara lista de condições sobre Ormuz e exportaram 80 mi barris
Na visão de Rezai, a imposição de pressões econômicas pelos EUA após a guerra indica que os adversários perderam a fé em suas forças militares
27 Ago
2026
20h07min
Mundo
Suíça pretende criar batalhão de drones até 2028
O governo suíço informou que detectou um aumento no número de voos de drones sobre a infraestrutura militar. O primeiro sistema de defesa antidrone do país já foi implantado
27 Ago
2026
19h17min
Guerra
Irã exige que EUA tomem medidas práticas para reabrir Ormuz, em reunião diplomática com Catar
O estreitamento das relações entre Teerã e Doha ocorre na mesma semana em que Washington ameaçou eliminar do sistema internacional do dólar países que não cortem laços com o Irã
27 Ago
2026
19h13min
Mundo
Corais mostram que El Niño se intensifica à medida que planeta aquece
Espera-se que o fenômeno atinja seu pico no fim do ano
27 Ago
2026
19h00min
Internacional
Paquistão e Kuwait firmam acordo de defesa e cooperação militar conjunta
A parceria ocorre em meio ao ambiente de elevadas tensões no Oriente Médio
27 Ago
2026
18h27min
Internacional
São necessárias medidas mais restritivas na política monetária, diz dirigente do Fed
Beth Hammack espera progresso lento contra a inflação, encerrando o ano em torno de 3%
27 Ago
2026
17h59min
Futebol
Conmebol divulga datas e horários das quartas da Libertadores e da Sul-Americana
Os confrontos da Libertadores retornam no dia 8 de setembro, às 19h (de Brasília), com o embate entre Fluminense e Platense, da Argentina, no Maracanã
27 Ago
2026
17h45min
mercado
Petróleo fecha em alta com tensões crescentes no Oriente Médio e na guerra Rússia-Ucrânia
O petróleo Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 1,82% (US$ 1,58), a US$ 88,52 por barril
27 Ago
2026
17h44min
Geopolítica
Trump assinou decreto que muda nome do Lago Ontário para Lago América
Medida acontece em meio à guerra comercial com o Canadá
27 Ago
2026
17h41min
Diplomacia
Rússia e Irã discutem situação do Oriente Médio e facilitação da aprovação bilateral de vistos
A aproximação pública ocorre poucos dias após os Estados Unidos exigirem que países cortem relações com Teerã, sob risco de punições severas
27 Ago
2026
17h34min
retaliação
Canadá impõe tarifa de 50% a cobre e carvão vegetal dos EUA em troca de frutos do mar
As tarifas canadenses entram em vigor em 8 de setembro
27 Ago
2026
15h41min
Inteligência Artificial
Gigantes da tecnologia pedem resposta mundial contra ameaças à IA
Entre avanços e falhas aumenta preocupação em modelos de inteligência artificial (IA)
27 Ago
2026
15h05min
conflito
Trump afirma que Rússia 'não atacará' território da Otan
Presidente americano declarou ter boa comunicação com Vladimir Putin
27 Ago
2026
14h06min
América Latina
Justiça ordena que presidente da Colômbia se desculpe por ato religioso em sua posse
Neutralidade religiosa de Abelardo de la Espriella é questionada pela Justiça Colombiana
27 Ago
2026
13h42min
Segurança Digital
ONU pede que todas as redes sociais adotem um design seguro para crianças
Apelo da entidade vem após Meta ser condenada pela Justiça americana por criar dependência em jovens usuários
27 Ago
2026
12h43min
SAÚDE
Anemia hemolítica: entenda a grave doença do rei da Noruega
O monarca, de 89 anos, está internado desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo, o Rikshospitalet
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