TELEVISÃO Luciano Huck grava "Lar Doce Lar" com influenciadora pernambucana Carol Maloca, em Paulista Quadro do programa "Domingão com Huck" vai entregar reforma da casa onde vivem seis tias da influenciadora pernambucana

Luciano Huck grava em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, nesta quinta-feira (12), o quadro "Lar Doce Lar", do programa "Domingão com Huck". Ele entregará a casa reforma da casa da família da influenciadora Carol Maloca.

O imóvel, onde vivem as seis tias da humorista pernambucana, passou por uma repaginada completa. As obras começaram em setembro, quando o apresentador veio a Pernambuco para filmar a primeira parte do episódio.

Ainda não foi definida a data de exibição do programa, mas a previsão é que seja transmitido até o final deste ano. "Minha avó e minhas tias sempre foram fãs do programa. A gente se reunia para assistir e brincava tentando adivinhar quem seria a primeira a chorar", conta Carol.

A influenciadora soma quase 200 mil seguidores nas redes sociais. Além do trabalho na internet, já participou de transmissões de eventos na TV e estreou um show solo de stand-up.

