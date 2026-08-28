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Brasil
27 Ago
2026
22h05min
sabatina
Lula admite que envolvimento de Marcola e lobista traz suspeita e desconfiança para o Planalto
Lula disse que Marcola não cumpriu as funções que eram delegadas a ele na chefia do gabinete da Presidência, que eram as de encaminhar pedidos de audiência aos ministério
27 Ago
2026
21h41min
sabatina
Lula diz que Lulinha será inocentado e que não haverá proteção por parte do governo
A PF investiga se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como "Careca do INSS", em negociações do Ministério da Saúde
27 Ago
2026
20h45min
Denúncia
Natalia Boulos denuncia Arthur do Val ao MP após fala sobre avó ucraniana
Na ocasião, Natália e Arthur do Val debatiam misoginia quando a candidata relembrou falas do ex-deputado estadual sobre mulheres ucranianas
27 Ago
2026
20h44min
Eleições 2026
Daniella Marques: Ninguém acredita mais que Lula fará ajuste fiscal; falam em taxar fortunas
A administradora afirmou ainda que um eventual ajuste fiscal em um quarto mandato de Lula será feito com aumento de receitas e não a partir de corte de gastos, como propõe o candidato do PL
27 Ago
2026
20h39min
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro quer anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo de amanhã
Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro
27 Ago
2026
20h37min
Rio de Janeiro
Avião derrapa no Santos Dumont e voos são cancelados
15 voos foram desviados para o Galeão e 53 foram cancelados
27 Ago
2026
20h28min
Eleições 2026
Se o presidente fosse Jair Bolsonaro, taxa de juros seria metade do que está hoje, diz Flávio
Flávio também afirmou que não é difícil solucionar os problemas da economia brasileira.
27 Ago
2026
20h27min
Brasil
STF decidirá se acesso a dados de usuários precisa de ordem judicial
Placar está 2 a 0 para permissão prévia sobre informações de internet
27 Ago
2026
20h27min
Eleições 2026
Quaest: Caiado tem 32%, Flávio Bolsonaro, 27%, e estão tecnicamente empatados em Goiás
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, aparece em terceiro lugar, com 20%
27 Ago
2026
19h55min
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro tem 37% e Lula, 30% na disputa pela Presidência no ES, aponta pesquisa
Para 78% dos entrevistados, a escolha do candidato à Presidência é definitiva. Outros 22% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições
27 Ago
2026
19h41min
setor público
CMN amplia limites para operações de crédito de órgãos e entidades do setor público em 2026
O limite global anual autorizado foi elevado em R$ 3 bilhões, passando de R$ 23,625 bilhões para R$ 26,625 bilhões
27 Ago
2026
19h23min
brasil soberano
CMN amplia acesso da cadeia de fertilizantes a crédito do Plano Brasil Soberano
A medida foi deliberada em reunião extraordinária do colegiado, realizada nesta quinta-feira (27) e publicada na resolução 5.3336/2026
27 Ago
2026
19h15min
Eleições 2026
Nunes Marques pauta julgamento sobre deepfake de Bolsonaro para próxima terça-feira
O ministro, que é relator do caso, se reuniu com os ministros do TSE na semana passada para buscar a construção de um consenso mínimo entre os colegas
27 Ago
2026
18h47min
Bolsa de Valores
Ibovespa tem leve alta em dia marcado por cautela e poucos catalisadores
Na avaliação de operadores e analistas, o mercado segue cauteloso, sem abrir mão de posições defensivas
27 Ago
2026
18h31min
Eleições 2026
Propaganda de Lula tem áudio de Flávio chamando Vorcaro de irmão ao pedir dinheiro a banqueiro
O horário gratuito de rádio e TV tem início nesta sexta-feira (28) e vai até 1.º de outubro
27 Ago
2026
18h01min
Mobilidade
Participantes do Mais Motoristas têm até 3/9 para enviar documentos
Informações devem ser passadas pelo Portal do Cliente do Sest/Senat
27 Ago
2026
17h55min
voto
Saiba como justificar a ausência nas eleições de 2026
A justificativa é destinada ao eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia e horário da votação, das 8h às 17h
27 Ago
2026
17h52min
Comércio
Ministro do MDIC nega nova restrição da UE ao comércio com o Brasil
O Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia entrou em vigor de forma provisória em maio de 2026
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