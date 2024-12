Mariana Rios abre diagnóstico de Síndrome de Ménière, que a deixou com perda de 30% da audição

A- A+

A atriz Mariana Rios revelou, na última terça-feira (10), que foi diagnosticada com Síndrome de Meniére, doença autoimune caracterizada pelo aumento da pressão dos líquidos do labirinto, região interna da orelha responsável tanto pela parte de equilíbrio quanto de audição.



Em entrevista ao programa "The noite com Danilo Gentili", a artista relatou que o quadro surgiu após um pico de estresse ocasionado por sobrecarga de trabalho. Devido à condição, ela perdeu 30% da audição do ouvido esquerdo e hoje vive com um zumbido constante.

"Eu estava no trabalho, super estressada, fazendo toda hora a ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo, e meu ouvido começou um zumbido sem fim durante esse pico de estresse. O ouvido ficou apitando um mês, e não fui ao médico. Quando comecei a ficar tonta e a ter labirintite, pensei: 'Tem alguma coisa errada'. Fui ao médico, e ele disse: 'Você veio tarde. Deveria ter vindo nas primeiras 36 horas. Você perdeu 30% da audição, e não há como reverter'", rememorou a atriz.

Após o diagnóstico, Mariana precisou fazer ajustes na rotina para conviver melhor com a condição. Hoje, por exemplo, ela evita dormir menos de oito horas ou mais de nove horas por noite — se não segue essa recomendação médica, os sintomas ficam mais aflorados, segundo a atriz e apresentadora de 39 anos.

O otorrinolaringologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Felippe Felix explicou, ao Globo, que o nome mais correto para a condição é Doença de Ménière.

— Chamamos essa região do labirinto de "orelha interna". Dentro, está a parte que cuida do equilíbrio e a cóclea, que cuida da audição. Um mesmo líquido banha as duas partes. Elas se comunicam, e a doença acomete ambas — explica Felix. — Essa é uma doença não tão rara assim: estatísticas mostram que duas a cada mil pessoas podem apresentar os sintomas.

O otorrinolaringologista explica que não se sabe ainda exatamente o que leva uma pessoa a desenvolver a Doença de Ménière.

— Observamos que muitos pacientes com os sintomas têm histórico na família da doença. A faixa etária mais comum é entre os 30 e 50 anos de idade — afirma o médico.

Principais sintomas:

A seguir, confira os principais sintomas da Doença de Ménière:

Crises de tontura: Os episódios podem durar de 20 minutos até horas e são muito incapacitantes. A pessoa, muitas vezes, não consegue trabalhar, por exemplo;

Perda auditiva: Costuma ocorrer em apenas um lado e pode ser flutuante, piorando durante a crise e depois melhorando um pouco. Também é comum apresentar zumbido;

Ouvido tapado: Sensação de que o ouvido está tapado ou cheio de água, também chamada de plenitude aural.

Tratamento de Doença de Ménière

A Doença de Ménière é uma condição crônica, que tem controle, mas não uma cura. Como os sintomas são ocasionados pelo aumento da pressão de líquidos no labirinto, o tratamento consiste em diminuir a retenção de líquidos no corpo.

— Existem formas de controle para evitar que as crises aconteçam, como mudanças no estilo de vida. Geralmente recomendamos dieta com restrição de sal para evitar acúmulos de líquido no corpo. O abuso de açúcar também pode contribuir para essa retenção. Mas também pode ser necessário usar diuréticos ou outras medicações — afirma Felippe Felix.

