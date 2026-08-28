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Santa Cruz
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23 Ago
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20h50min
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23 Ago
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"A gente chega forte nessa reta final", afirma Cristian de Souza após vitória do Santa Cruz
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21 Ago
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15h51min
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Cristian de Souza celebra retorno de João Pedro ao Santa e analisa estágio físico dos reforços
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17 Ago
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14h15min
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Treinador deve acabar com o rodízio de atletas na meta coral, definindo também a base nos demais setores
16 Ago
2026
23h40min
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Cristian de Souza admite ansiedade do Santa Cruz após derrota, mas mantém confiança na classificação
O treinador lamenta novo tropeço diante da torcida e afirma que equipe precisa recuperar o equilíbrio na reta final da Série C
15 Ago
2026
22h31min
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Santa Cruz perde de 1x0 na Arena Pernambuco para o Maranhão e se complica na Série C
A derrota por 1 a 0 deixa o Tricolor na sexta colocação e aumenta a tensão pela vaga na próxima fase
15 Ago
2026
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14 Ago
2026
16h00min
futebol
Alex Sandro vê cobrança da torcida do Santa como "combustível" para evolução
Atacante foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (14), no Arruda, e elogiou apoio dos tricolores
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