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Leia o Jornalsexta28/08/2026
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João Pedro volta ao Santa Cruz e pode reforçar equipe contra Anápolis
FUTEBOL

João Pedro volta ao Santa Cruz e pode reforçar equipe contra Anápolis

"Só depende de nós", afirma Cristian de Souza sobre a classificação do Santa Cruz
SANTA CRUZ

"Só depende de nós", afirma Cristian de Souza sobre a classificação do Santa Cruz

Veja como o Santa pode ganhar vantagem de decidir em casa o acesso à Série B
Futebol

Veja como o Santa pode ganhar vantagem de decidir em casa o acesso à Série B

Eron diz viver seu melhor momento no Santa Cruz e mostra serenidade para jogo decisivo na Série C
FUTEBOL

Eron diz viver seu melhor momento no Santa Cruz e mostra serenidade para jogo decisivo na Série C

Santa Cruz aguarda retornos de Matheus Melo e Vini Hora
Futebol

Santa Cruz aguarda retornos de Matheus Melo e Vini Hora

Executivo do Santa Cruz mira contratações para sequência da Série C
Futebol

Executivo do Santa Cruz mira contratações para sequência da Série C

Matheus Castilho tem rescisão publicada no BID e deixa o Santa Cruz
futebol

Matheus Castilho tem rescisão publicada no BID e deixa o Santa Cruz

"Muito pé no chão", diz Cristian de Souza após vitória do Santa Cruz sobre Ituano
Santa Cruz

"Muito pé no chão", diz Cristian de Souza após vitória do Santa Cruz sobre Ituano

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